Padres se preparan para el regreso a clases de sus hijos

Mikarla Villegas

Tinaquillo.- En años anteriores, el regreso a clases era un momento importante, común y corriente para las familias, mientras que para los niños y jóvenes implicaba mucho más, era esa alegría de cursar un nuevo año como signo de su crecimiento e ir de comprar porque volvería a la escuela con todo nuevo, tradición que para muchos hoy en día se perdió por completo.

En la actualidad, aun existirán niños que cuiden algunas cosas, lo cual sería un alivio para sus padres, mientras habrá otros, a los que deban comprárseles todo, lo que genera preocupación, aun más si éste no es hijo único, porque inicia esa disyuntiva del “por qué a él sí y a mí no”, y es que resulta un poco difícil cambiar de la noche a la mañana los buenos gustos, los lujos o incumplir una simple tradición, debido a que no es fácil explicarle a los pequeños la situación del país, en la que escasamente algunos solo tienen para comer.

Ante las diferentes preocupaciones, que implica actualmente para los padres el regreso a clases está –además- el desayuno, los zapatos casuales y deportivos, mensualidad de la matrícula en colegios privados, útiles escolares, transporte, uniformes, entre otros detalles que particularmente tiene cada familia, como lo es el dinero para la merienda, y es que de esta manera, lo que un día fue sencillo hoy es una gran molestia para quienes diariamente se esfuerzan por darle a sus hijos lo mejor.

Es por ello, que algunos tomaron sus previsiones, otros se organizaron, dividieron gastos, estudiaron precios, en fin, habrá quienes de alguna u otra forma podrán darle a sus hijos lo necesario para el regreso a clases, como habrá otros que tendrán limpiar bien sus zapatos, buscar los cuadernos que aún le queden hojas en blanco y así avanzar, solo porque lo único que realmente importa es el deseo de aprender y estudiar.

En este sentido, Carmen Salas expresó: “uno quisiera seguir con su vida normal pero no puede, mi nieto me pide pan y no puedo comprarle por las largas cosas que se hacen, quiere unos súper zapatos para la escuela y aun ni entre sus padres y yo podemos comprarlo porque hay prioridades”, sin embargo, mencionó que por eso se debe inculcar valores, para que los niños aprecien lo poco o mucho que puedan darles, si esta crisis persiste.