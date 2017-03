Padres y representantes del área de gimnasia en la Villa Olímpica protestaron por falta de servicios

LUISANA SUÁREZ

San Carlos.- Padres, madres y representantes de niños y niñas atletas que hacen vida en el salón de Gimnasia de la Villa Olímpica de San Carlos, protestaron para exigir a las autoridades del estado, que aporten soluciones inmediatas a la situación que presentan desde hace un año, con el servicio de agua y electricidad de este espacio.

Indiciaron que esta situación afecta a más de 500 atletas que practican este deporte, donde también se incluyen sus representantes. Magualida Guerra, entrenadora deportiva, detalló que en el área practican gimnasia artística, aeróbica y rítmica. Indicó que el problema principal que los afecta es la falta de agua, debido a una ruptura de las tuberíasque ocasionó que explotara el tanque matriz.

Aseguró que la falta del vital líquido ha ocasionado que los baños no se puedan usar. Agregó que la falta de limpieza ha provocado lesiones en la piel, hongos, además de enfermedades urinarias y respiratorias en los niños.

En cuanto a la falta del servicio eléctrico, expresó que tienen las competencias encima y no se puede entrenar por la falta de luz para colocar la música. Indicó que el problema se lo plantearon a Indeportes y la presidente Ingrid Pérez, supuestamente dice que no tiene solución.

También se quejan de la inundación que se presenta en tiempos de lluvia por el mal funcionamiento de los desagües. También reprocharon que hay roedores que causan daños al material deportivo.

Adrusbelis Díaz, otra representante, añadió que cuentan con un entrenador que no es del estado, que tiene 7 años laborando en el lugar y no lo han tomado en cuenta ni siquiera para un contrato. Por eso se le entregó un oficio a la presidente de Indeportes y no ha dado respuestas sobre esta situación y son los padres quienes le cancelan al profesor.

Finalmente, los manifestantes aseguran que en tres ocasiones han solicitado reunirse con Ingrid Pérez, presidente de Indeportes, pero nunca los ha atendido. Indicaron que están dispuestos a colaborar con la pintura y mantenimiento del gimnasio, pero no se lo han permitido. De esta manera, exigieron a las autoridades regionales solucionar el problema, pues tomarán acciones de calle.