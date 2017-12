Padrino López negó que los militares quieran gobernar el país

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró este miércoles que la Fuerza Armada Nacional no tiene intenciones de “ser gobierno”, pues no es competencia de los militares, a su juicio, pretender el poder político.

“Han proyectado esa imagen a nivel nacional de que los militares gobernamos ese país, no, nosotros no queremos gobierno, nosotros queremos trabajo junto al pueblo”, dijo durante una reunión extraordinaria del Comando Nacional de la GMAS y los Consejos Productivos de Trabajadores.

Padrino López aseguró que han desempeñado la denominada “defensa integral”, porque a su juicio, la situación económica que enfrenta el país no solo es responsabilidad del vicepresidente del Área Económica, sino que involucra a todos los sectores del país.

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana no es una institución que anda buscando espacios para estar haciéndose de prerrogativas u ocupando espacios que no les compete. Nosotros no queremos un Gobierno, no, queremos es trabajar junto al pueblo”, señaló el ministro.