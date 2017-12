Página Diocesana: Preparemos en nuestro corazón un pesebre para Jesús

REFLEXIÓN DEL EVANGELIO DEL DÍA

DOMINGO IV DE ADVIENTO

«Vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús» (Lc 1,26-38).

Preparemos en nuestro corazón un pesebre para Jesús

Queridos hermanos y hermanas: una vez más nos preparamos para celebrar el acontecimiento que marcó la historia de la humanidad, el nacimiento de Jesús de Nazaret nuestro salvador nacido en el pesebre de Belén. Jesús no quiso nacer rodeado de lujos y comodidades, al contrario, nos dice la palabra que, “por amor a nosotros se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza”(2Cor 8,9), esto es maravilloso pues nos permite reconocer que Jesús viene a traernos la salvación y a mostrarnos el rostro misericordioso del Padre no porque le toca sino “por Amor a nosotros” por eso, celebrar la navidad debe ser para los cristianos la oportunidad propicia para dejarnos encontrar por el amor de ese bebe, (Jesús), que no solo se hace pequeño y frágil sino también pobre y así experimentando ese amor trasmitirlo también a los demás, esos que aún no se han dejado encontrar por Cristo, para que también ellos sean partícipes de la salvación que se nos dio en Belén.

Celebrar la navidad no puede convertirse para nosotros los creyentes en una simple tradición pues la navidad es más que eso, es el cumpleaños de Jesús que nace para abrirnos las puertas del cielo, pero Jesús no quiere celebrar solo, él quiere celebrar contigo y conmigo que hemos sido la causa de su encarnación en el vientre purísimo de María, él quiere celebrar con nosotros porque la navidad no es solo su fiesta, es la fiesta de todos los salvados. Por eso no debemos dejar que esta navidad llegue sin que hayamos preparado en nuestro corazón un pesebre para que nazca Jesús porque es allí donde Jesús quiere nacer hoy para que podamos vivir la experiencia del apóstol y digamos como él:” ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí” (Gal 2,20).

Si le permitimos a Jesús nacer en nuestro corazón podremos transformar el mundo, ya que llevaremos su presencia con nosotros a donde sea que vayamos y de eso se trata la vida cristiana, no podemos caer en el error de dejar a Jesús en la Iglesia, debemos llevarlo siempre con nosotros; a la casa, al trabajo, a la escuela y a esos lugares o personas que el mundo ha descartado. Las cárceles, los ancianatos, los borrachos, los ladrones, los drogadictos, los enfermos etc. también por amor a ellos ha querido nacer Jesús y él quiere acompañar y transformar esas realidades porque: “Nada hay imposible para Dios” (Luc 1,37).

Pidamos a María madre del Divino Pastor para que al celebrar a Jesús que quiere nacer hoy en el pesebre de nuestro corazón, seamos como ella, portadores y anunciadores de la salvación de Cristo para tantos hombres y mujeres que viven sin esperanza. Dios y María Santísima le bendigan.

Pbro. Roseliano Páez.

Vicario general de la Diócesis de San Carlos.

El Evangelio de hoy para la familia.

(Lc 1,26-38): El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús».

Reflexión

Hoy recordamos uno de los días más bonitos de la historia de la humanidad: Dios se hace hombre en el vientre de una joven mujer, María de Nazaret. Ella es sencilla y humilde, vive en un pueblo muy pequeño, en una casa muy modesta. Y ha sido escogida por Dios para ser la Madre de Dios.

—Jesús, te espero con alegría, como tu Mamá. ¡No tardes!

Lo dijo el Papa Francisco:

Si queremos celebrar la verdadera Navidad, contemplemos este signo: la frágil sencillez de un pequeño recién nacido. Allí está Dios.

¡Liberemos la Navidad de la mundanidad que la ha secuestrado! El verdadero espíritu de Navidad está en la belleza de ser amados por Dios.

Sin amor, tanto la vida como la fe permanecen estériles.

Para ir al Cielo no vale lo que se tiene, sino lo que se da.

¡Salgan al encuentro de Jesús, estén con Él en la oración, confíen toda su existencia al amor misericordioso del Señor!

