Papa Francisco canonizó a Pablo VI, Monseñor Arnulfo Romero y otros cinco nuevos santos

El Papa Francisco canonizó este domingo 14 de octubre a Pablo VI, Mons. Oscar Romero y otros nuevos cinco santos, durante la multitudinaria Misa que se celebró en la Plaza de San Pedro.

Además del nuevo Papa santo y el Arzobispo de San Salvador, también fueron canonizados los sacerdotes italianos Francesco Spinelli y Vincenzo Romano, las religiosas María Caterina Kasper y Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús March Mesa, y el laico italiano Nunzio Sulprizio.

El Santo Padre leyó la fórmula de canonización luego de la solicitud del Prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, Cardenal Giovanni Angelo Becciu, para que los siete beatos sean inscritos en el libro de los santos; y tras la lectura de una breve reseña biográfica de cada uno.

Para la Misa el Pontífice portó el báculo pastoral de Pablo VI y el palio de su predecesor. Además vistió una reliquia de Mons. Romero: el cíngulo que usó el día en que fue asesinado en San Salvador y que está manchado de sangre.

ACI Prensa ✔@aciprensa Reliquias de los nuevos santos presentes en Misa de canonización: Camiseta que Pablo VI usó en atentado en Filipinas, fragmentos óseos de Mons. Romero, Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, Nunzio Sulprizio y María Caterina Kasper, y cabello de Nazaria Ignacia. @dibanezgut

Durante la homilía, el Pontífice dijo a los fieles que una característica común de los nuevos santos es que supieron amar a Jesús con radicalidad.

Francisco recordó que Jesús no se conforma con recibir un poco. “Jesús es radical. Él lo da todo y lo pide todo: da un amor total y pide un corazón indiviso”, afirmó.

“También hoy se nos da como pan vivo; ¿podemos darle a cambio las migajas? A Él, que se hizo siervo nuestro hasta el punto de ir a la Cruz por nosotros, no podemos responderle sólo con la observancia de algún precepto”.

“A Él, que nos ofrece la vida eterna, no podemos darle un poco de tiempo sobrante. Jesús no se conforma con un ‘porcentaje de amor’: no podemos amarlo al veinte, al cincuenta o al sesenta por ciento. O todo o nada”, señaló.

La Misa fue concelebrada por el Arzobispo de San Salvador, Mons. José Luis Escobar Alas; el Obispo Auxiliar, Cardenal Gregorio Rosa Chávez; el Arzobispo de Madrid, Cardenal Carlos Osoro; el Obispo de Potosí (Bolivia), Mons. Ricardo Centellas; el Arzobispo de Nápoles, Cardenal Crescenzio Sepe, entre otros.