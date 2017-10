Pareja de invidentes llevan años solicitando ayuda y no son atendidos

Alexander Olvera

San Carlos.- Héctor Pérez y Milagros Ponce de Pérez, son una pareja que presenta una discapacidad visual (invidentes) denunciaron que no son atendidos por el Gobierno regional. Explicaron que no son beneficiados con ninguna pensión, ni con ayudas de las autoridades. Destacaron que a pesar de llevar años reclamando a través de los medios de comunicación regional no han sido tomados en cuenta.

Pérez dijo que solo reciben una ayuda de Bs 2.500 por parte de Fundacontigo que no les alcanza ante la carestía de la vida y los productos de la canasta básica. Agregó que no cuentan con un empleo del cual pueda subsistir. Expresaron que el alto costo de los alimentos y las medicinas hace imposible que puedan comprarlos y deben depender de la caridad de conocidos y personas que les tienden la mano lo cual agradecen de manera infinita.

“Cuando llega la bolsa de comida los representantes del Clap nos dicen que si no pagamos la bolsita de comida no las quitan. Eso no puede ser así, nosotros somos personas con discapacidad visual y reclamamos nuestros derechos. Le pedimos a la gobernadora Margaud Godoy, a que se ponga la mano en el corazón. A nosotros nos llamaron de Fundacontigo, de parte de la gobernadora para ayudarnos pero no hemos recibido la ayuda que necesitamos”, sostuvo Pérez.

Dijo que ellos lo que piden es que los ayuden no que se burlen. “Los Bs 2.500 que nos pagan no nos alcanza para nada. Queremos que las autoridades nos ayuden, porque somos ciudadanos y necesitamos sobrevivir. Mi esposa es hipertensa y necesita un tratamiento para la tensión que es carísimo y no lo tiene. Gracias a los amigos que siempre me ayudan he podido comprar la bolsa de comida. Queremos que ayuden no solo a nosotros, sino a todas las personas con discapacidad”.