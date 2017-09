Parlamentario del Parlasur condenó detención del hermano de Olivares

El parlamentario al Parlamento del MERCOSUR (Parlasur), Winston Flores condenó la detención arbitraria contra el hermano del candidato a la gobernación del estado Vargas, José Manuel Olivares.

Flores, quien además es diputado a la Asamblea Nacional por la región varguense, detalló que durante un acto de campaña del candidato a la Gobernación de Vargas llegó una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y efectivos de la Policía Nacional (PNB), y se llevaron detenido a Juan Carlos, hermano del candidato, supuestamente porque estaba manejando una camioneta de dudosa procedencia. Cabe destacar que ese vehículo tiene sus papeles en regla y no hay ningún tipo de problema”.

“No es casualidad que hoy Diosdado Cabello hable este tema, dejando en evidencia que esta es otra jugada más de este régimen, que tiene miedo porque los resultados en Vargas son muy claros y la victoria José Manuel es el origen para que ataquen a su familia de manera vil. El hermano de José Manuel Olivares no tiene que estar detenido cuando él no estaba haciendo nada, no hay ningún acto en flagrancia, no hay ningún tipo de delito, pero se arremete de la manera más baja contra la familia del candidato, contra lo más sagrado que hay y no sabemos dónde se encuentra, pues hemos ido al SEBIN del Helicoide y no tenemos información de ningún tipo”, señaló.

Winston Flores anunció que presentará la denuncia ante la comunidad internacional, por la actuación ilegal del gobierno contra la familia del candidato a la gobernación del estado Vargas.