Paro técnico de transportistas se afianza en Tinaquillo

MIKARLA VILLEGAS

Tinaquillo.- Luego que el 1 de agosto los transportistas del municipio Tinaquillo, decidieran aumentar de manera arbitraria el pasaje a 300 bs, el gobierno municipal y la Cámara Municipal han tratado de negociar con el gremio a fin de bajar el costo, de manera de beneficiar tanto a los trabajadores del volante como a los usuarios.

En este sentido, debido a las constantes reuniones y acuerdos, el pasaje quedó en 280 bs, monto que no fue de mucho agrado para los transportistas, por lo que, decidieron sumarse a un paro técnico, el cual está basado en la deficiencia del servicio, es decir, trabajan pocas unidades colectivas, no cumplen el horario y los domingos se agudiza esta situación, lo que causa molestia en los usuarios que pasan horas en las paradas y en ocasiones no alcanzan a montarse todos en las busetas , ante la cantidad de personas que se apuestan en la espera de trasladarse de un lado a otro.

De esta manera, han transcurrido los días, y los organismos competentes no han logrado ponerse de acuerdo con los transportistas, por lo que, los únicos afectados son los usuarios quienes siguen esperanzados en que el servicio se normalice, debido al alto costo que ya tiene una carrera en taxi y mototaxi, que según los afectados estos se aprovechan de la situación para cobrar más de lo que deben.