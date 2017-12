Parrandón de Escuela de Puerto Escondido amenizó con aguinaldos a “Las Noticias de Cojedes”

Rubén Darío Yépez

Pasante UAM

San Carlos.- La mañana de este viernes primero de diciembre se apersonaron a las oficinas de este periódico, los estudiantes y responsables de la Parranda de la Escuela Primaria Estadal Puerto Escondido, ubicada en la comunidad de dicho nombre, cercano a la redoma del Impacto.

Niños y Niñas con el entusiasmo e ilusión de la Navidad, cantaron sus aguinaldos para entretener al personal de Las Noticias y a clientes y visitantes que se encontraban en estas oficinas. Estaban acompañados de la directora de la institución Yelitzabeth López, así como el auxiliar de servicio, César Cordero y la docente (encargada del parrandón) Yarina Rodríguez. Ellos amenizaron con canticos decembrinos esta agradable visita.

Esta parranda tiene 8 años en funcionamiento, así lo dio a conocer Rodríguez, encargada de los niños, quien explicó que el proceso de participación es electivo, quien desee participar y esté dispuesto puede incorporarse incluso desde los primeros años de escuela.

“La intención de venir aquí es que ya inició la Navidad, y así nos encontremos en una situación de dificultades, tenemos que estar contentos porque estamos vivos, porque tenemos salud y debemos ir siempre hacia adelante, dando gracias a Dios, porque este país lo necesita, que estemos contentos. La Navidad llegó, se trata del nacimiento del Hijo de Dios, época también propicia para que la familia permanezca unida”, puntualizó Rodríguez.

La encargada del parrandón expresó que desde el 15 de noviembre iniciaron los ensayos y que desde entonces han hecho varias presentaciones en distintas instituciones educativas, además en la comunidad de Los Colorados, al momento cuando se festejó el “Parrandon Circuital”. No obstante, argumentó que a pesar de que terminen las clases, a veces les llegan invitaciones y ella junto a su cuerpo de trabajo, lleva a los muchachos para el lugar que los inviten.

Del mismo modo, auguró que la finalidad de estas y otras actividades es formar buenos ciudadanos mediante la cultura, en todos los sentidos, cualesquiera sean los grupos que desarrollen como actividades de interés en la institución, lo que buscan es afianzar los valores y el óptimo desarrollo del estudiante.

Finalmente, concluyó con un mensaje de motivación en aras de que no se pierda la costumbre. “Las gaitas son hermosas pero que no se pierda la identidad y representación de los cojedeños a través de las parrandas. Tenemos que tratar que todos los años se sigan sumando personas y que no se pierda la tradición”.