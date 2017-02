Partido UPP 89 conforma estructura en el estado

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- Reinaldo Quijada, coordinador nacional del partido Unidad Política Popular 89 (UPP 89) estuvo este fin de semana que pasó de visita en Cojedes e Indicó que se encuentra de gira por todos los estados del país para la conformación de la estructura nacional. Agregó que a pesar de ser uno de los cinco partidos legales en Venezuela, no están constituidos en todas las regiones.

Quijada expresó que en Cojedes, el coordinador regional de esta organización es Omar Rojas Balza, quien será el encargado de organizar y formar la estructura en los nueve municipios de la entidad. Destacó que desde este partido pretenden incentivar los liderazgos comunitarios desde los sectores populares. Señaló que desde el Gobierno hay un divorcio con las bases en los sectores populares.

El coordinador de UPP 89 explicó que las malas decisiones tomadas por el gobierno de Maduro han provocado una grave crisis económica en el país. “El gobierno ha aumentado la emisión de dinero inorgánico lo que ha provocado que se dispare la inflación en el país lo que ha provocado que el dinero pierda su valor”.

Dijo que aunque tienen sus fuertes críticas en contra del proceso, no son un partido de oposición. Señaló que creen en el sentido principal del camino trazado por Hugo Chávez, que lo han desvirtuado por la desconexión que tienen los gobernantes con el pueblo. Dijo que el Gobierno no toma medidas reales en el área económica y solo maquilla y disimula la realidad. Aseguró que los actuales gobernantes sustentan su permanencia en el poder con una posición de dominio institucional en la Fuerzas Armadas, Tribunal Supremo de Justicia y demás poderes públicos. Agregó que Maduro y la dirigencia política no defiende el legado de Chávez, sino sus intereses personales, por lo que se deslindan del gobierno.