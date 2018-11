Partidos explican posición sobre rechazo a Zapatero

La decisión de la Asamblea Nacional de declarar inadmisible al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero para intervenir en una hipotética ronda de diálogo Gobierno-saloposición en Venezuela, causó divergencias entre los partidos que hacen vida, en su totalidad de oposición, en el Parlamento. El acuerdo fue aprobado en la sesión de este martes con votación de 53 a favor y 43 en contra.

El diputado Richard Blanco (ABP), declaró a El Universal, que este voto de censura en la AN se venía pidiendo desde hace cuatro semanas, “porque este es un señor que le ha hecho mucho daño al pueblo venezolano, que está cuestionado, entre otras razones por actos de corrupción en negociaciones con el gobierno en la faja petrolífera del Orinoco, y por la molestia que causaron sus declaraciones en torno a la muerte del concejal Fernando Albán”.

Se refirió a los encuentros que se hicieron en República Dominicana, donde Rodríguez Zapatero estuvo presente, los cuales, a su juicio, no tuvieron ningún resultado positivo para los venezolanos, “más bien fue una burla”.

“Entendemos que es un agente del régimen de Nicolás Maduro, de manera tal que por eso se procedió a la votación que dio como resultado 53 votos nominales a favor del acuerdo por parte de los partidos Voluntad Popular, Causa R, Primero Justicia, Alianza al Bravo Pueblo, la fracción 16 de julio, el diputado Hernán Alemán (AD) y el voto salvado de la diputada Delsa Solórzano (UNT), a quien le negaron su argumentación ante la plenaria”, indicó.

Por otra parte, la mencionada diputada Delsa Solórzano reiteró en declaraciones ofrecidas a otros medios, que pese a que no comparte la idea de que el exjefe de Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, sea mediador en Venezuela salvó su voto porque el acuerdo presentado para declararlo persona non grata no resulta “útil”.

La parlamentaria aseguró que “evidentemente Zapatero es una persona que no goza del apoyo y el afecto de los venezolanos. Aclaró que solamente estaría de acuerdo con un “eventual” proceso de diálogo “con condiciones previas cumplidas, como la libertad de presos políticos, un nuevo CNE y la disolución de la ANC”.

Partidos en contra

Edgar Zambrano, diputado y representante de Acción Democrática (AD), respondió a este diario que se mostró en oposición al acuerdo, lo cual considera que “no significa una victoria ni una derrota para nadie, es un punto de vista de los actores políticos”.

El parlamentario declaró que se había estructurado un acuerdo, en el que no se aceptaban mediadores que no estuviesen autorizados por los Estados y que los mismos fueran auténticamente democráticos, sin embargo ese acuerdo no fue aceptado y se aprobó el que se conoce.

Los partidos políticos: AD, Avanzada Progresista, Cambiemos y Movimiento Progresista, hicieron todos los esfuerzos por evitar presentar “esa fractura de los factores de la oposición venezolana en el difícil momento que vivimos”.

Afirma que “existen otros caminos para expresar la disconformidad por actuaciones de Zapatero en el contexto de la política nacional y esas vías pudieron haberse utilizado sin exponer al poder legítimo (AN) frente a la Unión Europea, la cual pudiese provocar reacciones del Gobierno español frente a la AN. Mencionó que esto es un hecho incierto, porque nadie ha anunciado a Rodríguez Zapatero como negociador de un diálogo a futuro, y que realmente era una decisión hipotética. En el acuerdo se afirma que la única mediación posible en las actuales circunstancias sería para establecer de manera definitiva las garantías que permitan el inicio inmediato de la transición democrática.