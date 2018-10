Pasaje no aumentará hasta que no se defina el precio de la gasolina

“El 95 % del transporte público está paralizado a nivel nacional, existiendo partes del país que se encuentran incomunicadas con el eje central”, según destacó el presidente de Comité de Usuarios del Transporte, Luis Alberto Salazar.

Informó que se ha llegado a un acuerdo con la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez para no aumentar el costo del pasaje mínimo, hasta que no se se defina el precio de la gasolina; medida que, a pesar no de haber sido tomadas aún, afectan gravemente el bolsillo del venezolano y perjudican al gremio.

Aseguró que en las distintas mesas de negociaciones, realizadas por parte del Gobierno nacional, solo representan y garantizan los recursos a los sectores adeptos al Gobierno.

“Los otros sectores del transporte al no tener el ‘Clap del transportista’, que son los cauchos, aceites y baterías, toman medidas, tratando de imponer Bs.S 5 para tratar de poder tratar de obtener los mismos insumos”, dijo a Globovisión.

Criticó al Gobierno, al tiempo que pidió explicaciones a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, de cómo se realizaran los próximos ajustes de precios del costo del transporte publico.

Asimismo, aseguró que el uso de las perreras como medio de trasladarse de un sitio a otro violan la Ley de transporte y transito terrestre.