Pastoreña 89.7 FM cumplió 20 años al servicio del pueblo anunciando la Buena Noticia

PASTORAL DE COMUNICACIÓN

San Carlos.- Con la celebración de la Eucaristía, oficiada por Monseñor Polito Rodríguez Méndez y un compartir amenizado con nuestra música decembrina, Pastoreña 89.7 FM, celebró su aniversario número 20.

Pastoreña 89.7 FM es la única emisora católica en el estado Cojedes y la segunda de esta naturaleza en ser creada en Venezuela, al servicio de la evangelización; 20 años llevando la Buena Noticia, que es Cristo Jesús, El Salvador, por lo que Monseñor Polito Rodríguez destacó que es una bendición de Dios tenerla.

“Muchas Diócesis no tienen ninguna emisora católica, San Carlos la tiene y hay que cuidarla, defenderla y hacer que este proyecto maravilloso, iniciativa de Monseñor Antonio Arellano Durán vaya adelante. Que el Señor que inició en esta emisora, este bello sueño, este bello proyecto, esta bella obra, que Él mismo la lleve a buen término”.

De igual modo, señaló que debemos ser anunciadores de La Palabra de Dios, así como Jesús que es el camino, la verdad y la vida, que nos dice Yo soy el pan vivo bajado del cielo, Yo soy la vid verdadera, Yo Soy la Luz del mundo, que se inició con el bautizo en el río Jordán para cumplir la misión y ese proyecto maravilloso llamado Reino de Dios.

Llevar la buena Noticia, así como Jesús fue anunciando, con tanta gente a favor y en contra, pero utilizando una bella pedagogía para que el pueblo lograra entender ese reino, “por eso las parábolas, ustedes leen el evangelio y se darán cuenta como el Señor utilizó una bella pedagogía a través de las parábolas para que se llegara a entender su mensaje”.

“Ese mensaje que muchos entendieron y otros no, y eso es común hoy todavía, mucha gente entiende ampliamente el mensaje del Señor, muchos lo interiorizan, lo viven e incluso les lleva a dar testimonio; no obstante, otros no logran entender el mensaje y por eso es que esta emisora Pastoreña debe estar en función de que Cristo sea conocido, amado, vivido y que sea comunicado”.

El Obispo de San Carlos enfatizó que no puede en ningún momento la emisora abstraerse de esta realidad, no debe abstenerse de anunciar el evangelio, todo lo contrario, Pastoreña debe ser agresiva en el buen sentido, en cuanto al anuncio de la Buena Nueva, de manera que estando enfocada en la formación de la conciencia debe empezar por los valores, por una vida espiritual cuyo centro sea Cristo El Señor.

Conociendo a Cristo se vive la fe, se vive la esperanza, se ejerce la caridad cristiana, y Pastoreña además debe cultivar en nuestro pueblo todo lo que tiene que ver con el estudio, la formación, todos los principios que deben regir a un buen ciudadano y siempre orientada a formar la conciencia para ser servidores de la comunidad, ya que nuestra vida cristiana y nuestra fe católica tiene que estar en función del servicio.

Monseñor culminó felicitando a los que tienen programas de radio en Pastoreña 89.7 FM, “a todos los que están trabajando muy de cerca y con mucho cariño en esta emisora, pido bendiciones al Señor para todos y quiera Dios que esta emisora siempre esté protegida por la fuerza del Espíritu Santo, de la Virgen, los ángeles y todos los santos”

De igual modo, dio votos para que podamos mantener esta emisora en el tiempo y el espacio, y que siga cumpliendo sus objetivos en favor de la comunidad. Asimismo, exhortó a todos a escuchar la emisora, amarla y participar, para que vaya adelante en el nombre del Señor.