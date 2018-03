Pensionados del estado exigen pago completo de jubilación

Alexander Olvera

San Carlos.- Un grupo de pensionados denunció las pretensiones de autoridades del Banco Bicentenario de la calle Alegría, en San Carlos, de no pagarle completo lo estipulado por el presidente de la República y que no trabajarían por terminal de número de cédula.

María Zoraida Montes, expresó que conversó con uno de directivos de la entidad financiera, quien le aseguró que solo les pagarán 400.000 bolívares y que es por la cola normal. “El señor Gustavo, me dijo que no iban a pagar completo y que no era por cédula de identidad”.

Montes indicó que luego del cobro de la mitad de lo estipulado, solo cancelarán 30.000 diarios hasta que terminen de cancelar todo lo que se les debe. “Qué va a comprar uno con 30.000 bolívares, si es que 400.000 no alcanzan para nada. Nosotros queremos que mañana nos paguen completo porque eso es una orden de Nicolás Maduro, que no la cumplen”.

Efraín López Ojeda, afectado, expresó que no entiende por qué no cumplen con las órdenes del Presidente. “Ya organizaron por números de cédulas, ahora queremos que eso se cumpla para que no se forme el bochinche. Aquí hay viejitos casi muriéndose haciendo la cola. Yo estoy en la cola desde el sábado 17 de marzo y me quedo todos los días en la noche aquí”.

Giampiero Botarelli, quien es pensionado, agregó que tienen un listado para poder cobrar el mes siguiente, donde todos los días ratifican su asistencia para poder cobrar el mes siguiente. “Si no hacemos esto y no estamos dentro de los primeros no cobramos porque el dinero se acaba. Esto es la tragedia que viven los pensionados todos los meses. Ahí dicen que venden puestos y no hay control sobre esto.

Es necesario señalar que a partir del 20 de marzo se aplicará un plan piloto de tres días para el pago de pensiones por el terminal de la cédula de identidad, informó este martes el superintendente de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), Antonio Morales.