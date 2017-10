Pensionados denuncian malos tratos en BOD y Bicentenario

Alexander Olvera

San Carlos.- Pensionados del estado denunciaron irregularidades en el cobro de la pensión. Aseguran que deben dejar los reales en los negocios, porque no puede cobrar por las taquillas internas del BOD, porque las autoridades les niegan libretas y solo entregan tarjetas de débito con las que no pueden retirar su dinero.

José Herrera, afectado y trabajador de la Gobernación de Cojedes, indicó que es chavista y es revolucionario, pero no puede callar las cosas mal hechas. Aseguró que el pasado miércoles desde la madrugada se encontraban en la cola para poder cobrar, pero cuando abrieron el banco les informaron que no tenía línea, “allí estuvimos sin comer todo el día y nos cayó el palo de agua y no pudimos cobrar”.

Herrera expresó que debe mantener su hogar y necesita su dinero. “Yo debo usar un medicamento que me vale 18 millones de bolívares y no puedo comprarlo porque no tengo dinero”. Agregó que la cesta tickets la cobra en el Bicentenario y debe ir en varias ocasiones para poder sacar todos los reales, porque dan solo 10.000, “eso es un atropello contra el pueblo, los pensionados y la tercera edad”.

El denunciante mencionó que el Banco Bicentenario tiene una puerta que dice área restringida y por allí entran personas con maletines vacíos y salen llenos de billetes, “eso no puede ser, el gobierno nacional y Nicolás Maduro, deben tomar acciones en contra de estas personas que permiten que pasen este tipo de cosas”.

Del mismo modo, José Aponte, quien tampoco ha podido cobrar su pensión, aseguró que está desde el miércoles en el Banco Bicentenario tratando de cobrar su pensión. “Nosotros no podemos seguir callando lo que nos pasa, soy chavista pero eso no me cohíbe de decir esto y reclamar mi derecho. Yo soy discapacitado y no me dan el tratamiento que merezco, no solo a mí sino también a otros con igual condición. En pleno palo de agua nos cerraron las puertas del banco”.