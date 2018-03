Pensionados denunciaron irregularidades en los Bancos Bicentenarios de la entidad

Alexander Olvera

San Carlos- Pensionados y jubilados que deben cobrar su pensión en los Bancos Bicentenarios de San Carlos, denunciaron irregularidades que se presentan en esa entidad financiera. Aseguran que nos les pagan completo y solo les dan 400.000 bolívares que no les alcanza para cubrir sus necesidades más básicas.

Felipe Romero, quien se encontraba en el Banco Bicentenario de la calle Alegría, indicó que no se les respeta del derecho de los abuelos de cancelar toda la pensión tal y como lo ordenó el presidente del Seguro Social. “Somos víctimas de un atropello por parte del banco”.

María Esperanza Guedez, afectada, expresó que las autoridades del banco les indicaron que no van a atender a las personas por número de cédula de identidad. “Aquí no nos quieren atender, y solo dicen que nos van a pagar 400.000 bolívares, qué hago yo con eso que no me alcanza ni para comprar la medicina”.

El “Gato” Espínola, quien no pudo cobrar su pensión completa, destacó que denunciaron en la Defensoría del Pueblo la situación que presentan las personas pensionadas. “Nos dicen que tenemos que seguir viniendo seis días más para cobrar 30.000 y sacar toda la pensión. Estamos amotinados”.

Los afectados denunciaron que tampoco se les cancela con billetes de alta denominación sino que lo que les entregan son de 500 bolívares. Los abuelos esperan que sus reclamos sean atendidos porque todos los meses se repite la misma situación.