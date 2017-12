Pérez Veloz: Quieren seguir manipulando al pueblo que creyó en las promesas del régimen

Alexander Olvera

San Carlos, diciembre 7.- “El poder de la verdad derrumbará pronto a esa muralla de anime que construyó el diosdadomadurismo, que se basó en la mentira, la ilusión y la fantasía, solo para manipular a un pueblo que, de buena fe, creyó en las promesas de redención que hicieron los promotores de ese esperpento llamado socialismo del siglo XXI”, dijo el filósofo José Pérez Veloz.

Agregó Pérez Veloz que ese espejismo con el que quiere mantener, psíquicamente, sometida a la población, tiene como soporte a las peroratas propagandistas que se difunden a través de los medios públicos y en cadenas que obligan a transmitir a los medios de comunicación del sector privado.

Con relación a los medios privados expresó que estos están atrapados por el régimen, salvo honrosas excepciones. Indicó que estos con su valentía, tiene encendida la luz de la esperanza y la libertad; “esta última, uno de los donde más preciados que los cielos pudieron darle a los hombres, y por la que deben jugarse la vida, si es necesario, como le dijo Don Quijote a Sancho”.

El también docente universitario, sostuvo que la perversión llamada socialismo del siglo XXI quiere someter a los medios y tenerlos bajo su control para tener un canal por donde llevar adelantas campañas publicitarias cargadas de espejismos que, además, le sirvan para tratar de ocultar la desnutrición de los niños y ancianos que mueren de mengua por falta de medicinas y comida.

Pese a lo expuesto, señaló que el coraje del pueblo venezolano se mantiene latente frente a la estrategia de hundirlo en la miseria. Por otra parte, al referirse al rechazo que hizo Maduro de la ayuda humanitaria, donde incluso manifestó que Venezuela no es un pueblo de mendigo, comentó: “el Presidente tiene razón, porque los Miserables, no los de Víctor Hugo, el francés, no están en el pueblo, sino en la cúpula del Gobierno y en algunos sectores que se hacen llamar de oposición”.