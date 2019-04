Periodista Alexander Olvera fue emboscado por presuntos colectivos

Carlos Hernández.- Este domingo 31 de marzo 2019, el periodista Alexander Olvera, fue emboscado por al menos 10 sujetos con armas largas y cortas, quienes se trasladaban en dos carros: un Cherry vinotinto y un Orinoquia blanco, cuando cubría una protesta en la avenida Ricaurte de SanCarlos.

En ese momento el comunicador social atendía el llamado de vecinos que por llevar más de 60 horas sin luz realizaban una protesta, cuando fue agredido por miembros de supuestos colectivos.

Olvera indicó en sucuenta Facebook, que “Los hombres gritaban que eran el gobierno, venían a poner orden y que actuaban bajo las órdenes de Margaud Godoy, me apuntaron con un arma de fuego y me empujaron al interior de uno de los carros de manera violenta. Gracias a la acción de mis vecinos y familiares logré salir del vehículo y al dirigirme a mi casa, uno de los delincuentes me apuntó con un arma de fuego y me quitó el teléfono celular que es mi herramienta de trabajo”.

El día 1 de abril “hice la respectiva denuncia en el Ministerio Público, para que adelante las investigaciones y administre justicia en este caso que vulnera derechos humanos fundamentales y pone en entredicho el carácter democrático de un país que persigue a la prensa y a los periodistas. Por mi parte, continuaré con mi labor informativa a pesar de las amenazas y el abuso de poder”, apuntó el destacado periodista de El Pitazo, moderador de un programa de opinión en Class 98.7 FM y consecuente colaborador de Las Noticias de Cojedes, desde donde noshacemos solidarios con el periodista y extendemos el llamado a las autoridades a investigar este lamentable suceso.