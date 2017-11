Persona en situación de calle pide ayuda a la gobernadora

Alexander Olvera

San Carlos.- Jesús Monasterios, quien sufre una discapacidad motora, denunció que desde hace más de dos meses se encuentra en situación de calle con su hija pequeña de tres años. “Yo duermo con mi hija en la calle porque como está la situación no me atrevo a dejarla con nadie”. Agregó que a pesar de su situación no recibe ningún beneficio de ninguna de las misiones del gobierno.

“Me estoy quedando en el Terminal de Pasajeros o en la Plaza Bolívar, porque en realidad no tengo dónde quedarme. Le doy de comer a mi hija con lo que hago… que sí limpio un patio, voy a comprar una bombona o hago un mandado”, sostuvo Monasterios. Dijo que no puede hacer determinados tipos de trabajo producto de su discapacidad.

Indicó que está imposibilitado de realizar movimientos bruscos, levantar peso excesivo y por esa razón nadie le ofrece trabajo. Expresó que ha asistido en reiteradas ocasiones a Indhur, Inavi e incluso hablé personalmente con la gobernadora Margaud Godoy, a quien entregue un informe y no ha recibido respuestas de nada. “Ni siquiera puedo comprar la bolsa del Clap para ayudarme porque como no tengo casa no me la venden”.

Señaló que a pesar de colocarle al informe un número telefónico que es el 0258- 433644 no ha recibido ningún tipo de respuestas de las autoridades. “Le hago un llamado a los gobernantes para que me puedan ayudar de alguna manera, con una casa o con lo que esté a su alcance”.