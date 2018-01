Pizzaferrato: El maestro debe volver a su rol de líder de la comunidad

CARLOS HERNÁNDEZ.-

San Carlos.- “El maestro debe volver a ser el líder de la comunidad, ser guía y modelo de ciudadano en la sociedad, para que, junto con la familia y el rescate de los principios y valores, construyamos un país digno como lo pensaron nuestros Libertadores y tengamos una nación trabajadora, estudiosa, generadora de cambios permanentes para un desarrollo integral”, dijo el licenciado Freddy Pizzaferrato, dirigente magisterial cojedeño.

En visita hecha a esta redacción, a propósito de enviar un mensaje de esperanza a los docentes hoy en su día, y de felicitación, aún en las difíciles circunstancias que actualmente vive el país, Pizzaferrato hizo énfasis en la necesidad de retomar el rol protagónico del educador, a quien a la vez llamó a preocuparse más por su formación profesional para garantizar la calidad de la enseñanza. “Un país es rico, no por su petróleo, oro, recursos naturales en abundancia, sino por su educación, por tener ciudadanos educados, críticos y emprendedores”, dijo el entrevistado.

Recordó que Venezuela atraviesa una severa crisis social y económica, con una hiperinflación que ha mermado el salario de los trabajadores, realidad de la cual no escapan los educadores. Dijo que estos profesionales no cuentan hoy con el apoyo que deberían tener quienes dan lo más valioso de un ser humano como es su tiempo para enseñar a las nuevas generaciones. “A pesar de eso no queremos pasar por desapercibida esta fecha que honra la memoria histórica de una Venezuela donde los maestros han sido constructores de la patria desde Simón Rodríguez, Andrés Bello, Prieto Figueroa, pasando por cojedeños como Octavio Páez, Petra de Bruguera, Antonia Rivero, Cristina de Bocaney, Ligia Cadenas, entre tantos otros insignes educadores que jamás debemos olvidar”.

-A todos los educadores de Cojedes, especialmente, los invito a luchar por el fortalecimiento del gremio, a la unidad para conquistar los beneficios que el educador merece y a no ser indiferentes ante las necesidades del prójimo porque eso nos acerca a Dios y sólo con Dios podremos avanzar satisfactoriamente, puntualizó Pizzaferrato.