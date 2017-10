Policía de Cojedes trabaja para disminuir índices de inseguridad en la región

Alexander Olvera

San Carlos.- El Comisario General (SEBIN), Marcos Aguilar, Comandante General del Instituto Autónomo Cuerpo de Policía del Estado Cojedes (Iacpec) y Secretario Estratégico para la Seguridad en la entidad, aseguró que desde este cuerpo coordinan acciones para disminuir los índices de inseguridad en el estado.

Aguilar hizo una visita de cortesía a este diario, en compañía del comunicador social y comisario, Rafael Linares (Seguridad Ciudadana) Comisionado Hardy Mireles, Asistente de la Dirección General y el Comisionado y abogado Miguel Santana, Adjunto al despacho.

Para citar un caso de la efectividad con la cual se viene trabajando, Aguilar mencionó un caso, por ejemplo, de la pasada semana cuando se chequearon 726 personas en el Sistema de Análisis y Registro Policial (Sarp), al igual que 242 vehículos, incautaron un arma de fuego solicitada, capturaron a dos sujetos requeridos por la justicia y detuvieron a dos que se enfrentaron a la justicia en Cojedito, luego que robaran un ciudadano.

Como parte de las actuaciones que se están desarrollando citó que implementaron la “Operación Búho”, que comienza pasadas las 9:00 de la noche hasta las 4:00 am. Indicó que después se inicia “El Madrugonazo”, de las 4:00 am hasta las 8:00 am, para el resguardo de personas que se encuentran en paradas de taxis, autobuses y terminales.

Afirmó que 45 funcionarios reingresarán a la policía y tienen más de 120 que cursan estudios en la Universidad Experimental de la Seguridad (Unes).

Reforzarán patrullaje inteligente

Mencionó que, por orden del presidente, Nicolás Maduro, se destinaron Bs 500 millones para reparación y recuperación de patrullas de manera integral. “Vamos a hacer el esfuerzo, tenemos un equipo con mucha mística y ganas de trabajar para sacar el mayor número de unidades que reforzarán los cuadrantes, además de teléfonos inteligentes que se usarán en este servicio”.

Dijo que la gobernadora, Marguad Godoy, hace esfuerzos en materia de seguridad y está preocupada por la situación del Complejo Habitacional Ezequiel Zamora (Los Iraníes), con más de 2.500 familias y alrededor de 15.000 habitantes. Aseguró que se instalaron 45 cámaras con una inversión de Bs 200 millones en una primera fase, por lo que disminuirán los índices delictivos en la zona.

Señaló que es importante educar a la población en el tema de la convivencia ciudadana y que denuncien las irregularidades. Agregó que es necesario trabajar en la prevención para disminuir los índices delictivos en la entidad y en el complejo de apartamentos. “El colectivo tiene que poner de su parte para que las cosas cambien, por lo que se debe generar conciencia en la población”.

Operación Alcatraz

El comisario general declaró que le presentaron un proyecto a la gobernadora del estado que lo denominó Operación Alcatraz, en que realizaron un análisis de la situación carcelaria para la construcción de una penitenciaría en el estado. “Cojedes y Amazonas, son los únicos estados del país que no tienen cárcel. La idea es que los familiares no tengan que viajar para visitar a los presos”.

Añadió que ya se redistribuyó la población penal del estado, para evitar el hacinamiento por lo que en Tinaco, ubicaron a las mujeres, en Tinaquillo los menores de edad y en San Carlos los que tienen mayor peligrosidad y delitos graves. “Con estas personas hacemos énfasis en la prevención y que no reincidan en el delito”.

La seguridad un problema de todos

Aguilar y su comitiva mostraron gran preocupación por la necesidad de ayudar a crear conciencia ciudadana, en el sentido de que la seguridad es un problema de todos y que no debe ser politizado, donde todos debemos unir esfuerzos para salir adelante. Refirió por ejemplo el proyecto para abordar el caso de los motorizados con una campaña denominada “Casco Seguro”, para que quienes conducen estos vehículos entiendan que de ello puede depender su vida y/o la del acompañante. Es necesario sumar a los motorizados a una campaña de concientización para el respeto a las normas de tránsito, seguridad personal, y en eso los medios pueden aportar mucho.

Su visión de seguridad del estado es muy amplia y asegura que hará todo lo necesario para que Cojedes pueda seguir avanzando en la disminución de las acciones delictivas a través de los planes de prevención y los de operatividad de los cuerpos de seguridad, con el apoyo de la inteligencia social, la organización de las comunidades, la denuncia de los ciudadanos, la educación, el deporte, la cultura que son políticas de estado para la paz social.