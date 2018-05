Políticos de Cojedes se manifestaron tras las elecciones del 20 de mayo

ARTURO RODRÍGUEZ

San Carlos, 21 Mayo.- (Las Noticias de Cojedes).- Diversos Políticos del estado Cojedes se manifestaron a través de la red social Twitter, tras el proceso electoral del domingo 20 de mayo, en el que Nicolás Maduro resultó reelegido como presidente de Venezuela, con más de seis millones de votos.

Margaud Godoy, gobernadora del estado Cojedes, escribió en la red social: “Con Nicolás Maduro Cojedes sigue Invicto y Leal a la Revolución Bolivariana. Un reconocimiento profundo al pueblo todo y en especial a las fuerzas bolivarianas por tan contundente e histórica Victoria. ¡Gracias Cojedes!”

Por su parte, Jorge Pérez, diputado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), expresó lo siguiente: “¡Felicitaciones Pueblo Valiente! Nos expresamos con Votos en Defensa de la Democracia y en Garantía de Paz, en unión Cívico-Militar preservamos el proceso electoral de todos los venezolanos en el cual elegimos como nuestro Presidente a Nicolás Maduro. Juntos Todo Es Posible”.

Mientras que por el sector opositor, Jackson Paéz, exdiputado de la Asamblea Nacional (AN), manifestó esto: “No hay duda que este fue el primer triunfo del Frente Amplio Venezuela Libre, el pueblo entendió el llamado a no participar en el fraude electoral y la abstención supero el 54% del registro electoral, este gran logro no lo podrá ocultar el gobierno”.

También, Alexander Mireles, coordinador de Voluntad Popular en el estado Cojedes, envió un mensaje, “Buenos días a todos. Sucedió lo que alertamos un fraude cantado y una expresión de protesta cívica con una abstención histórica de rechazo a la Dictadura que los desnuda ante el mundo como unos vulgares ladrones de la voluntad popular”.