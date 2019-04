“Pollo” al Broaster

Mike Pence, Vicepresidente de los Estados Unidos, asistía a la sede del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, para solicitar oficialmente el reconocimiento del organismo al gobierno constitucional de Juan Guaidó

Esta semana ha sido muy activa en grandes decisiones de política internacional. La lucha impulsada por nuestro presidente Juan Guaidó, y con el respaldo de la Asamblea Nacional y de los partidos políticos de oposición democrática, sigue obteniendo nuevos frutos e importantes avances establecido en su agenda nacional de cooperación internacional, si en este apoyo fundamental de los Estados Unidos y de países amigos, muy difícil hubiese sido el camino al andar.

El inicio lo tuvimos el propio lunes con gran satisfacción cuando el presidente Donald Trump, siempre solidario y consecuente con nuestra lucha común, recibió en la Casa Blanca a nuestro compatriota Carlos Vecchio, para recibir sus cartas credenciales acreditándolo como embajador plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante los Estados Unidos de Norteamérica. Un hecho histórico sin precedentes, rodeado de una alta promoción institucional y una “golpe al hígado” de la dictadura castro comunista del usurpador Maduro.

Posteriormente, el miércoles, en la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la ciudad de Washington DC, el Consejo Permanente en reunión extraordinaria del cuerpo, por mayoría de 18 votos, fue aprobada la moción propuesta a solicitud de Colombia, Argentina, Brasil. Canadá, Chile, Paraguay y Perú, países hermanos y solidarios con la lucha por defender la libertad y la democracia en América, reconociendo el protocolo diplomático del Dr. Gustavo Tarre Briceño, como Embajador de nuestro país, ante esta importante organización hemisférica.

Un nuevo triunfo para el presidente Guaidó y la AN, que vieron salir despavorida a la representación usurpadora e ilegal del régimen dictatorial de Maduro. Ahora un gancho al plexo solar.

Para continuar la racha de golpes contra la narco tiranía venezolana, el propio Mike Pence, Vicepresidente de los Estados Unidos, asistía a la sede del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas en la ciudad de Ney York, para solicitar oficialmente el reconocimiento del organismo al gobierno constitucional de Juan Guaidó, increpando directamente al representante diplomático de la narco dictadura a que abandonara por sus propios medios el puesto correspondiente a Venezuela, en un acto de dignidad y decoro, y solicitando la inmediata revocatoria de las credenciales del embajador y personal diplomático usurpador de la misión permanente ante la ONU.

Este debate continua su desenlace, a pesar del veto que seguramente China y Rusia tratarán de imponer para evitar una nueva derrota de sus aliados y deudores financieros. Pero existe otra instancia superior que es la Asamblea General de la ONU, que perfectamente puede discutir y aprobar una resolución de condena extraordinaria contra el narco régimen, lo cual permitiría el reconocimiento al gobierno de Guaidó y la incorporación del embajador jefe de misión, al embajador alterno, su personal de asesores y cuerpo secretarial. Evento que cerraría el ciclo más importante de la presencia oficial venezolana en los organismos internacionales acreditando las voces de la libertad y la democracia.

Para finalizar la semana triunfal la policía española, el viernes, procede a detener en Madrid al Diputado AN y Mayor General Hugo alias “pollo” Carvajal, corona preciada de importantes secretos e informaciones sobre las actividades ilegales del “Cartel de los Soles”, integrado presuntamente por Diosdado Cabello como su capo mayor, Tareck, Reverol, Padrino López, y otros oficiales de jerarquía que conforman el Alto Mando Militar venezolano, así como dirigentes políticos del PSUV, en posiciones de ministros, gobernadores, alcaldes, presidente y directivos de empresas del estado, que constituyen el mayor centro de producción y distribución de drogas en el mundo, amparados en la impunidad que les brinda el ejercicio del poder en Venezuela. Además de contar con el apoyo armado de los grupos terroristas internacionales de Hezbolá, la FARC y ELN.

El narco Chapo de México y Pablo Escobar de Colombia nunca tuvieron, ni soñaron con la “experiencia venezolana” en su propio campo de trabajo. Esta acción sorpresiva solicitada a petición del gobierno de los Estados Unidos puede interpretarse como una manera sólida y confiable de resguardar la preciada vida del “Pollo” Carvajal y protegerlo de posibles atentados contra su vida, por parte de sus antiguos socios del cartel narco lavador. Ahora el “Pollo” será un bocado a la “Broaster” para los funcionarios de la temible DEA y de los cuerpos de seguridad antiterrorista, que no vacilaran en conocer todos los detalles ocultos. El alma de Pavarotti estar presente para estimular las voces temblorosa de un “Pollo Broaster”, tostado del miedo y terror. Arranca el concierto a una sola voz. Ya no enteraremos de los “guisos” ocultos.

La salida del usurpador Maduro es irreversible hoy, mañana o pasado, será una realidad política su narco régimen se quedó aislado totalmente, sin presencia y apoyo popular en el país, sin respaldo internacional en 60 países de varios continentes, sin representación en la OEA y ante el gobierno de Estados Unidos, sin CITGO internacional devuelta al Presidente Guaidó, sin los pagos millonarios en dólares por vender petróleo a USA y la prohibición de entregar petróleo gratis a la dictadura cubana, incluyendo su expulsión del BID, pronto del Banco Mundial, y posiblemente de la ONU, agregando su rechazo mundial por la violación de los DDHH, a ese crítico y fatal cuadro diversos de graves problemas, le agregamos solo 300 mil barriles diarios de producción petrolera para atender la poca demanda hoy bloqueada por las sanciones de USA.

Está liquidado definitivamente. Debemos tener paciencia y fe en Dios que ocurrirá pronto el descalabro total, mediante la activa cooperación internacional. Muy a pesar de la voces agoreras y lloronas que seguramente exclamarán “Ese Guaidó y la AN no hacen nada, pura blablá”, como los ultras radicales de internet, dirán: “Trump y Estados Unidos nos engañaron también pura paja. ¡Se están muriendo a montón, queremos invasión militar ya!, eso si no esperen leerlo antes el calendario de las acciones por las redes sociales de Facebook, Instagram , Twittero o por medios de comunicación social…! ¡Sorpresa! ¡Vamos Bien!

¡Libertad para Roberto Marrero y los presos políticos y militares!