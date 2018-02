Pollos y huevos del Clap han dejado en espera a varias comunidades en San Carlos

Rubén Darío Yépez

San Carlos, febrero 23.- Rosa de Santana, quien es habitante de Andrés Eloy Blanco, sector Quebrada Honda, en San Carlos, denunció las irregularidades cometidas por parte del jefe del Comité Local de Abastecimiento (Clap) de esa zona al no cumplir con el beneficio prometido correspondiente en la venta de pollo y huevos.

Santana comentó el jefe del consejo comunal comisionado específicamente del Clap, prometió una cuenta bancaria que según palabras de la afectada eran en primera instancia de Alimentos Cojedes, y resulta que luego de averiguaciones resultó ser la cuenta personalizada del mismo dirigente social.

“Él dijo que los pollos no estaban completos para todo el sector, y que por núcleo familiar era solo un combo. Mucha gente no pudo hacerle la transferencia y no pudieron beneficiarse. Aproximadamente 35 familias estamos afectadas por esta situación y hasta la fecha no tenemos respuesta”, apuntó Santana.

Los vecinos hacen un llamado a quienes representan estos tipos de organizaciones a que trabajen en pro de la ciudadanía y no cometan nuevamente este tipo de “actos corruptos” que perjudican a las familias más desfavorecidas. Del mismo modo, Santana invita a los entes gubernamentales respectivos a poner “mano dura” y castigar a los culpables.