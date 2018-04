Por falta de gas y atención del gobierno cierran vía en El Baúl

Alexander Olvera

San Carlos.- Vecinos de la parroquia Sucre, cerca de El Baúl, municipio Girardot, cerraron la vía y quemaron cauchos porque tienen más de tres meses sin suministro de gas doméstico. Aseguran que el combustible solo llega hasta la población de El Baúl y a esa comunidad la dejan por fuera.

Daniela Sulbarán, quien se encontraba en la protesta, denunció que deben enviar los cilindros para San Carlos y pagar 300.000 bolívares para que sean llenados. “Dónde está el gobierno de El Baúl, dónde está el gobierno de Sucre. Aquí no tenemos alcalde”, agregó. Señaló que los dirigentes de esa comunidad le tienen miedo al alcalde y no resuelven los problemas de ese caserío.

La afectada mencionó que no solo es el gas, sino que desde hace alrededor de cinco años tiene un desborde de cloacas en la zona que no ha sido reparado. “Aquí la comida llega cada cuatro meses a un costo de 300.000 bolívares la bolsa”. Los manifestantes exigen la presencia de autoridades para que den respuestas a los múltiples problemas que tienen los residentes en esa zona.

Agregaron que no cuentan con ambulancias ni medicamentos en el ambulatorio, parte de un desborde de cloacas que lleva años en el lugar y no se le da la solución. Mencionaron que no saben qué harán en caso de que se enfermen ante las carencias que presenta en el caserío.