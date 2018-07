Por falta de transporte y agua cierran puente de La Culebra

Alexander Olvera.-

San Carlos, 16 de julio. (Las Noticias de Cojedes).-Vecinos de Monseñor Padilla y sectores aledaños cerraron la vía a la altura del puente de “La Culebra”, para protestar por la falta de agua y transporte. Indicaron que desde las 5:00 am esperan por los Bustaguanes que no aparecen. Mencionaron que están cansados de que los dejen de lado, porque solo aparecen las unidades cuando hay actos políticos.

Fernando Herrera, quien se encontraba en la protesta, indicó que desde las 5:00 am se encuentra en la parada y no hay unidades. Aseguró que esta situación se repite a diario ante la mirada indolente de las autoridades. “Cuando hay actividades políticas siempre aparecen muchos buses, pero para los que viven en la zona sur no hay en qué moverse.

María Olivo, afectada, agregó que trabaja en Fundacerrito y todos los días debe ir a pie. Agregó que nunca puede llegar temprano a su trabajo y no depende de ella. “Aquí lo que necesitamos es transporte, medicinas y comida”.

Del mismo modo, Marcelino Martínez, expresó que desde las 6:00 am se encuentra en la parada a la espera de un bus para ir al hospital y no ha podido. “A esto se le suma que llevamos casi una semana sin suministro de agua potable”.

Los presentes pidieron a las autoridades resolver los problemas que los afectan y mejorar el servicio de transporte para la zona sur.