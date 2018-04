Postergado el debate sobre la reestructuración de la MUD

“La MUD sigue en el limbo y sin reunirse. No hay acercamientos sobre la alianza. Cada partido está inmerso en su situación interna y en la lucha por imponer liderazgos personales”, indicó ayer un dirigente de AD. La mora de la coalición opositora crece de forma paralela a la cercanía de los comicios presidenciales, al avance del Frente Amplio Venezuela Libre y a la denuncia internacional sobre la crisis del país.

Fuentes de Un Nuevo Tiempo, partido que ha sufrido varias bajas parlamentarias en los últimos días, señalaron que pese a la insistencia de varios sectores no han coincidido en ninguna cita los partidos de la alianza para avanzar hacia nuevas estrategias no obstante la situación actual del país.

“Es un debate interrumpido por la VII Cumbre de las Américas, que se realizó recientemente en Perú y otras circunstancias. La discusión pendiente es sobre la reorganización de la MUD, su papel en el Frente Amplio y la línea a seguir para el 20 de mayo”, afirmó un parlamentario de UNT.

Para las elecciones de mayo falta un mes. Aunque la MUD dijo que no participará por la ausencia de garantías para el proceso y el Frente Amplio ha llamado a no reconocer los resultados de los comicios que no pueden considerarse como tales, según la Constitución y las leyes electorales, la MUD no ha dado más detalles o ha definido una línea concreta para la hoja de ruta.

“Hasta ahora no hay ninguna novedad en la MUD, a pesar de nuestro desacuerdo, el de UNT. Lamentablemente es así”, indicó el dirigente del partido de Manuel Rosales.

UNT aseguró que la oposición hace esfuerzos para sacar adelante al país, pese a los obstáculos que se imponen desde el gobierno.

Señal positiva. A pesar de esta situación, varios analistas concuerdan en señalar que fue un hecho positivo la votación unida de la oposición en relación con el juicio al presidente Maduro. Las fracciones parlamentarias de la MUD, 16 de Julio y Prociudadanos asumieron una posición unitaria al votar entubado, el martes pasado.

“Es una señal positiva de unidad y una importantísima muestra de consenso en un momento en que la oposición está cuestionada y su liderazgo no ha sido coherente. Pareciera que entendieron que deben cuidar y hacer valer a la Asamblea Nacional, que es la única instancia constitucional con la que cuentan. Habría que ver el camino que siguen ahora”, señaló el presidente de Delphos, Félix Seijas Rodríguez.