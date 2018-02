Precios por punto de venta son distintos a pago con efectivo

RUBÉN DARÍO YÉPEZ

San Carlos.- Desde hace algunos días se ha acrecentado una problemática nueva en la sociedad civil cojedeña en torno al tema del efectivo, y es que su escasa aparición en las manos de los ciudadanos ha hecho que comerciantes se aprovechen de la situación y oferten sus productos a un precio si es en efectivo y otro mayor si es con punto de venta. Esto por supuesto no es lo correcto.

Así lo dieron a conocer varios usuarios quienes se apersonaron a las oficinas del periódico y decidieron mantener su identidad resguardada, en el cual manifestaron su preocupación ante los abusos ofertados por parte de los comerciantes en su mayoría informales que se encuentran en las transitadas calles de San Carlos.

Trascendió que un usuario se dirigía a comprar guayaba en la Av. Ricaurte y preguntó por el precio del rubro a lo que contestó con énfasis el vendedor: “Bs. 10 mil en efectivo, y si es por punto de venta, Bs. 40 mil”, que según palabras del denunciante es un abuso por parte de estas personas que no tienen un control sobre los precios de estos productos, y por consiguiente, la falta de gobierno para castigar a los causantes del problema.

“No es posible que cobren un precio con efectivo y otro por punta de venta, solo porque sea a través de un aparato electrónico”… “¿No tienen valor las tarjetas entonces?”… “Para eso se hicieron las tarjetas, para facilitar la compra de los usuarios y hacerlo con más comodidad, no tiene por qué tener un valor distinto”… “Es falta de gobierno, deben ser sancionados por abusadores”… “Gánenle al producto si el punto de venta no es suyo, cobren un porcentaje, pero no un 300%”, indicó el ciudadano que resguardó su identidad.

En tal sentido, otros casos se han presentado en los diferentes establecimientos de la región en los que ocurre de la misma manera esta problemática. Afectados hacen un llamado al alcalde Rafael Alemán y a la gobernadora Margaud Godoy a hacer uso de ley sobre estos actos perpetrados de abusos en contra de la ciudadanía.