Presidente de la Apucv: más de 50 % de docentes han emigrado por la crisis

Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), aseveró este domingo que más del 50 % de los docentes han emigrado por la crisis del país, siendo alrededor de 10 mil profesores.

Márquez destacó que en la actualidad pocos profesionales están dispuestos a trabajar en una institucion puesto que lo máximo que ganarán son 31.000 bolívares (salario más alto del rango educativo), y un bono alimentario de 1.800 bolívares, publicó en una nota el portal web El Universal.“La UCV está funcionando dada la vocación de servicio del profesorado universitario, porque los profesores están yendo a trabajar en las peores condiciones. No es solo que le pagan mal, no es solo que perdieron su seguridad social, sino que al mismo tiempo están invirtiendo los pocos recursos que tienen en para trasladarse y poder cumplir con las actividades que les son inherentes al cargo”, señaló Márquez en una entrevista en Diálogo Con.El presidente de la Apucv indicó que existen profesionales jubilados que estan trabajando pese a no ser remunerados. Márquez manifestó que una de las complicaciones para la contratación son las pocas garantías de bienestar que le ofrecen al profesional, asegurando que solo cuentan con un seguro HCM con cobertura de 4 mil bolívares. “Lo lamentable es el nivel de deterioro en el cual han colocado a todo el profesado universitario y eso esta generando una huida muy significativa hacia el exterior, por lo tanto la inversión que el estado hace en formarnos como docente, otro país lo está aprovechando”, acotó.Añadió que los profesores están ganando 10 dólares Dicom, mientras que en el extranjero, un docente tiene un ingreso de 2.000 dólares.Instalaciones de la UCVConfirmó que a partir de el pasado lunes reactilvaron las actividades administrativas “pero va a depender de las posibilidades reales que se tenga para funcionar”.Márquez destacó que no hay insumos en la universidad, lo que impide contar con el servicio de comedor y el transporte.Por otra parte, los sistemas de financiamiento y bienestar estudiantil como las becas, ya no son un privilegio.“Antes servían hasta para ir a un cine, o un teatro para formarse, porque es tan miserable que no alcanza para formarse. Es apenas de 2.000 – 5.000 bolívares”, expresó Márquez.