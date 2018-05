Presidente de Somir condenó detención de médico por la Dgcim

Alexander Olvera

San Carlos, mayo 28.- (Las Noticias de Cojedes).- Álvaro Aular, presidente de la Sociedad de Médicos Internos y Rurales (Smir) del Hospital Dr. Egor Nucete, condenó la detención de José Alberto Marulanda Bedoya, médico cirujano del Hospital Clínico Universitario en Caracas. Asimismo expresó su rotundo rechazo a las presuntas torturas que ha recibido el especialista en su sitio de reclusión.

Aular indicó que el especialista es egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y coordinador del posgrado en Cirugía de Manos de esa casa de estudios, fue detenido el 20 de mayo, día de las elecciones presidenciales 2018, en la urbanización El Solar del municipio El Hatillo en Miranda. Indicó que cuatro días después, fue presentado en tribunales militares e imputado por traición a la patria e instigación a la rebelión.

El médico indicó que el doctor fue apresado por Dirección General Contrainteligencia Militar (Dgcim). Mencionó que el detenido es pareja sentimental de una militar a quien se investiga por planear el asesinato de Nicolás Maduro. Hago un llamado a Médicos Unidos de Cojedes para que alcen su voz. Ya basta de que las batas blancas en Venezuela no se respeten”.

El también representante de la Alianza Soy Venezuela y coordinador juvenil de Vente Venezuela en la entidad, hizo un llamado a los organismos que velan por la defensa de los derechos humanos, a la Corte Interamericana y a la Federación Médica Venezolana para que alcen su voz ante esta situación. “

“Hacemos un llamado para que todo el gremio médico de Venezuela a que alcen la voz para que no se repitan este tipo de acciones con otro médico más en el país. Hace pocos días, en el Hospital Adolfo Ponce del Zulia un colega médico fue golpeado por funcionarios de los cuerpos de seguridad y eso no lo podemos permitir”, sostuvo Aular. Destacó que no pueden permitir que a los médicos del país se atropellen y se violen sus derechos fundamentales.

Álvaro Aular, pidió a las autoridades respeto a los médicos.