Presidente del Parlamento Europeo: El mandato de Maduro es ilegítimo

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, se comunicó vía telefónica este miércoles con el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, a quien le expresó que solo reconocerá al Parlamento venezolano como única institución legítima y no al gobierno de Nicolás Maduro.

“No reconocimos al régimen de Nicolás Maduro porque no hay elecciones regulares y no hay estado de derecho (…) No se puede reconocer a un régimen donde hay ciudadanos que mueren de hambre”, dijo Tajani.

Antonio Tajani ✔@EP_President Acabo de hablar con el presidente @jguaido de la Asamblea Nacional de Venezuela , la única que reconocemos. El mandato de Maduro es ilegítimo. Seguiremos luchando para la liberación de los presos políticos y la democracia en Venezuela. También precisó que a partir del 10 de enero el Parlamento Europeo enviará un mensaje muy claro a Maduro, ya que solo se entenderán con la Asamblea Nacional y su presidente, Juan Guaidó. (http://www.2001.com.ve)