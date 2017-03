Primero Justicia triplicó la meta dispuesta por el CNE en Cojedes

San Carlos.- El diputado ante la Asamblea Nacional por el estado Cojedes, José Gregorio Correa, afirmó este sábado que se ha triplicado la meta requerida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la validación de esta tolda política en esa entidad.

“Primero Justicia válida para reafirmar la democracia. En Cojedes hemos triplicado la meta en los nueve municipios. Se ha desarrollado en calma, en una gran fiesta familiar de militantes y amigos del partido”, afirmó.

El ex gobernador del estado Alberto Galíndez sostuvo “hoy escribimos una nueva página en la historia validando los sueños de tantos venezolanos que queremos vivir en democracia, en paz y deseamos un gobierno serio, con un presidente que no le mame gallo al pueblo, sino que se ocupe de los graves problemas de escasez de alimentos, medicinas y de hacer cadenas de verdades y no de mentiras”.

El líder justiciero aseguró que hoy se marca la pauta de lo que va a ser la Venezuela de ahora hacia el futuro y anunció que después de este proceso impulsarán una mega “elección primaria”, para elegir los candidatos presidenciales a gobernadores y alcaldes.

“Estoy seguro y lo puedo anunciar con fe y confianza que el candidato presidencial que elegiremos va a ser el próximo presidente de Venezuela y los candidatos a las gobernaciones y alcaldías serán los nuevos gobernantes para servirle a Venezuela, para que cuenten con un gobierno en el cual puedan confiar y cambiar este modelo que ha destruido la nación”, aseveró Galíndez.

Destacó que estuvo monitoreando el proceso en todos los municipios y todo marchó bien. Reiteró que están muy seguros que la meta que el partido les exigió la cumplirían, lo que los hace sentir orgullosos del trabajo que durante todo este tiempo han venido dando.

Expresó su satisfacción de militar en un partido con disciplina, organización, coraje, y con mucha valentía, tolda política que ha demostrado con entrega y dedicación que está comprometida con el pueblo”, apuntó.

Validar por Primero Justicia es validar la democracia

Por su parte, el diputado por Cojedes José Gregorio Correa, al momento de su validación por esta organización política en San Carlos, sostuvo que validar por Primero Justicia es validar la democracia, reafirmar que Cojedes y Venezuela no se calan un minuto más de un gobierno que tanto daño le hace al país y que tiene claro, que la alternativa de cambio, triunfo y un mejor bienestar, la representa PJ.

Correa, afirmó que durante el día de ayer validaron en toda Venezuela, y hoy será un día de remate o “ñapa”. Reiteró que la tolda aurinegra está presente en todos los rincones de la geografía y se le dio un espaldarazo a la democracia que está dañada y torcida por un gobierno que le ha hecho mucho daño a los venezolanos, y que hoy ven en este partido una alternativa de cambio. Hizo un llamado a las personas que no asistieron al proceso ayer, que acudan hoy a los distintos puntos de validación de todo el estado Cojedes.

Validamos para defender el derecho que tenemos a elegir

José Antonio Zavarce, dirigente político de este partido, señaló que el proceso de validación inició a las 8 de la mañana con fluidez constante. Indicó que tuvieron muchos electores permanentes en cola y mucha gente estuvo atenta para validar. Recordó que el proceso continúa hoy hasta las 5 de la tarde.

Acotó que ayer validaron a Primero Justicia en todo el país y Cojedes, pero no se trata de cumplir una meta ante el CNE, “es un momento histórico que se presenta en Venezuela en el momento donde vivimos una crisis terrible para revelarnos contra el gobierno de Maduro”.

Se refirió a Cuba, país que Maduro trata de copiar porque no hay elecciones y solo existe un solo partido político. “Hoy los venezolanos vamos a validar el derecho que tenemos a elegir, a un mejor fututo y el sueño de una Venezuela”.

Destacó que recibieron no solo a su militancia, sino a gremios docentes, médicos, periodistas, abogados, independientes, mototaxistas, deportistas a jóvenes y abuelos, porque PJ se ha consolidado en Cojedes, como la casa grande de Venezuela.

Por su parte, César Viloria, acotó que el proceso en todos los municipios se efectuó con total normalidad, solo en Rómulo Gallegos tuvieron problemas con la electricidad, pero tenían plantas eléctricas, equipos operativos y movilización. Dijo que queda es la participación el pueblo y los demócratas los acompañen, “porque no es una lucha de partidos, sino de construir la esperanza de cambio y la democracia”, apuntó.

Rómulo Gallegos

En este municipio el coordinador de PJ, Abraham Martín, dijo que como era de esperarse ante un evento tan importante para la preservación del sistema democrático, el pueblo de Las Vegas, asistió masivamente a la plaza Bolívar para relegitimar a Primero Justicia. “Esto demuestra que el pueblo tomó conciencia y está dispuesto a defender ese espacio de lucha y reclamo que es representado por PJ”.

Expuso que con la validación del partido se respalda el cambio. Asimismo, comentó que a pesar de las trabas impuestas por el CNE, el pueblo ratificó su apoyo al cambio que esperan todos los venezolanos, el cual debe darse a través de unas elecciones que el gobierno se empeña en postergar, porque sabe que será derrotado contundentemente. Finalmente, agradeció al pueblo de Rómulo Gallegos por la conducta cívica asumida por el equipo político de esta localidad y por su compromiso con la libertad y el país.