Principales vías de Tinaquillo colapsadas por numerosos huecos

María Fernanda Ochoa (pasante UAM).-

Tinaquillo, agosto 01.- (Las Noticias de Cojedes). –Habitantes del municipio de Tinaquillo indicaron que las calles y avenidas simulan a los cráteres que tiene la luna.

Yamel Solano, habitante de Tinaquillo, expresó que las calles de la ciudad son un caos, “hasta que aquí no ocurra un accidente, el alcalde de la localidad no va a tapar esos huecos, he visto como los conductores tienen que hacer maniobras para esquivarlos y así no dañar sus carros por los altos costos en los repuestos y cauchos”.

Por otro lado, Saúl León, otro residente del municipio, manifestó que el tema de los huecos le compete es a la Alcaldía de Tinaquillo, ya que, ellos son los responsables de todo lo que acontece en la entidad. “así como están las calles pueden dañarles a los carros una punta de eje o pueden explotar los cauchos por el mal estado de estos, puesto que la crisis económica a muchos no les da para comprar unos nuevos”.

Habitantes de la ciudad de Tinaquillo exigieron a las autoridades competentes den solución a esta problemática, para así evitar accidentes no deseados, indicaron que han visto como los conductores de autos y motos han tenido frenar de manera descomunal para no caer en ellos.