Privados de libertad del Cicpc iniciaron una huelga de hambre

ROSEDEL CAMPO.

San Carlos.- En horas de la mañana de este jueves, 1 de marzo, los privados de libertad en la subdelegación San Carlos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), iniciaron una huelga de hambre, con el firme propósito de exigir traslados a las cárceles, ya que se encuentran en hacinamiento y en condiciones de insalubridad.

Familiares y parientes de los detenidos que están en los calabozos, protestaron pacíficamente, en las inmediaciones de la sede de la de la Policía Científica. En tal sentido comentaron que no son óptimas las condiciones en que se encuentran sus allegados, por lo que exigían a las instituciones con competencia que gestionen los correspondientes trasladados hacia los diferentes penales del país.

Indicaron que los aprehendidos sufren de enfermedades en la piel y respiratorias. Aunado a eso, mencionaron que los imputados no tienen el debido proceso penal, ya que las audiencias son constantemente suspendidas por cualquier causa, porque se va la luz, se enfermó un miembro del tribunal, la boleta no llegó a tiempo, o no se realizó el respectivo trasladado.

Aseveraron que a pesar que los fiscales del Ministerio Público, acuden al sitio, cada vez que los arrestados inician una huelga de hambre, no hacen nada para resolver cada una de sus solicitudes. Enfatizaron que todo se debe por el traslado a cárceles es competencia del Ministerio del Servicio Penitenciario.