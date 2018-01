Productores de Gabinero preocupados por mal estado de la vialidad agrícola

Rigoberto Sandoval L.-

Rómulo Gallegos.- Campesinos y productores de Gabinero Pica I del municipio Rómulo Gallegos, están preocupados por el mal estado de la vialidad agrícola del sector, lo cual impide sacar las cosechas, elaboración de leche y producción de lácteos y cárnicos para el pueblo de Las Vegas y el resto del estado Cojedes.

Roenson Torrealba, María Villanueva, Anthony Morales, y Manuel Morales, campesinos de la zona denunciaron que la situación imposibilita el apoyo a las comunidades del municipio que cuenta con más de 2 mil familias, es decir, esto se suma al desabastecimiento que ocasiona la guerra económica que actualmente padecen los venezolanos.

Afirmaron que, si el gobierno nacional, regional y municipal implementara políticas conducentes a mejorar la vialidad agrícola con maquinaria de línea amarilla, canto rodado, puentes y conformación de canales, entonces estarían beneficiando a los sectores que pondrían en ventas rubros agropecuarios a precios solidarios.

Los productores hacen un llamado a la gobernadora Margaud Godoy y al alcalde Ismael Fernández abocarse a solventar el caso, ya que tienen esta importante zona de producción totalmente abandonada y de esta manera no contribuye a paliar la falta de alimentos y la brutal guerra económica. Consideran que ellos deben servirle al pueblo ya que para eso fueron electos y es necesario atender al pueblo que los respaldó con los votos; “quien no vive para servir, no sirve para vivir”, concluyeron.