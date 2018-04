Psicólogo Alexandra Cárdenas: “Los venezolanos atravesamos la crisis más terrible de la historia de nuestra sociedad”

Iris Marcelli García

Tinaquillo, (Las Noticias de Cojedes).- Para la psicólogo Alexandra Cárdenas, “Los venezolanos atravesamos la crisis más terrible en la historia de nuestra sociedad; la delincuencia, la corrupción, el mal funcionamiento de los servicios, el hambre, la enfermedad, la basura, hacen estragos drásticamente; eso sin contar la tristeza entrañable por la partida de nuestros familiares quienes se han ido masivamente con la esperanza de sobrevivir y mejorar la calidad de vida de su gente.”

Para la entrevistada, el ser humano requiere satisfacer cierto tipo de necesidades para lograr alcanzar la auto realización y por consiguiente su propia felicidad, sin embargo, en la actualidad toda la energía está concentrada en adquirir lo más básico sin poderlo lograr satisfactoriamente. El alimento, la salud y la estabilidad escaparon de las manos llevando al individuo al nivel de supervivencia, lo que conlleva a la depresión, ansiedad y la baja autoestima, llevándolo cada vez más a la victimización de sometimiento por parte del régimen.

Comentó que ni hablar del duelo colectivo, cada uno de los venezolanos atraviesan por las etapas del duelo -negación, tristeza, rabia, negociación y aceptación- constantemente, lo más triste del asunto es que al llegar a la aceptación el individuo siente que no hay nada más que hacer y no le queda otra opción que resignarse.

“Tampoco se puede evitar hablar de los millones de venezolanos que han atravesado las fronteras, quienes viven el duelo migratorio con la sensación de haber muerto y vuelto a nacer en un lugar desconocido -que es la característica principal de este proceso- con la esperanza de algún día volver, pero saliendo que puede que no sea más que un sueño”, destacó la psicóloga.

Apunta que la psiquis del venezolano ha sido fracturada en más de un nivel. Una depresión colectiva se apodera de nosotros y aunque juguemos a ser fuertes, existen heridas emocionales tan profundas que difícilmente puedan llegar a ser sanadas en su totalidad.

Para la entrevistada “todos somos víctimas, incluso aquellos a quienes les ha tocado hacer el papel de victimarios a causa de su baja autoestima que los lleva a señorearse sobre su propio pueblo.”

Agregó que hay mucho camino por recorrer, nada de esta situación ha ocurrido por casualidad. Hay lecciones que aprender, regalos que encontrar; sacar lo mejor de lo peor porque cada experiencia enseña algo que se necesita aprender obligatoriamente para poder dejar de repetirla, la pregunta es ¿qué nos enseña esta situación?

Su recomendación individual para sobrellevar esta tragedia no es más que centrarse en el aquí y el ahora, dejar ir ese pasado en el que “éramos ricos y felices y no lo sabíamos”, porque ya se fue, agradecer lo que dejó y seguir adelante. “También dejar el futuro ahí donde está porque aún no llega y depende de nosotros construirlo con la mejor actitud. Sólo tenemos hoy, agradezcamos la comida, el agua, la familia, los amigos, las cosas más simples al máximo porque no sabemos hasta cuándo estará”.

Finalmente, dijo que es necesario concentrarse en una actitud de gratitud y no de queja, ver qué es lo que se tiene -aunque sea poco- y no en lo que nos falta -aunque sea mucho- es la mejor manera de sobrellevar este impasse que ha llevado a vivir el acontecimiento más grande que ha vivido Venezuela en estos últimos tiempos.