Puente invitó a la colectividad a participar en las primarias este domingo

Mikarla Villegas

Tinaquillo.- El abogado Franklin Vanezca, secretario general en Tinaquillo del Partido Unión y entendimiento (Puente), hizo uso de esta ventana informativa, a fin de hacer un llamado enérgico y contundente a la colectividad en general, para que participen este próximo 10 de septiembre en las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática para elegir al candidato a la gobernación del estado Cojedes, en el que catalogó que la mejor opción es sin duda alguna Alberto Galíndez.

En este sentido, Vanezca señaló, que ya es hora de que los ciudadanos luchen por una Venezuela con diversidad de ideas y pensamientos, sin resentimientos ni odio, que acepte las críticas para mejorar, con una competencia económica sana, moderna, sin colas, sin cadenas televisivas y que además, puedan escoger en los mercados los productos a consumir, es por ello, que por ese país que todo sueñan es oportuno salir a votar este próximo domingo.

De esta manera, el entrevistado mencionó, que como representante de la contienda política Puente, apoyan al futuro gobernador Alberto Galindez, por lo que, estarán, este próximo domingo apostados en la en la plaza de Buenos Aires, para dar una demostración de una victoria contundente por un Cojedes diferente, de ejemplo cívico y democrático, ya que, esta es la oportunidad que tiene cada ciudadano de no quedarse callado y accionar.

“Votemos que si vale la pena, no seamos pasivos activémonos por una persona escogida por el pueblo de Cojedes y no por una cúpula central, abran los ojos no nos dejemos engañar y confiemos en la experiencia y buena gestión de quien una vez gobernó y lo hizo excelente en nuestra región llanera” concluyó Vanezca.