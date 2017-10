Pyongyang: conflicto en Corea llegó al punto crítico y una guerra nuclear puede estallar en cualquier momento

El embajador adjunto de Pionyang ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Kim In Ryong, aseguró este lunes que la situación en la península coreana “ha llegado al punto crítico y una guerra nuclear puede estallar en cualquier momento”.

Según The Washington Post, In Ryong también mencionó condiciones precisas para que su país acceda a poner sus misiles en la mesa de negociaciones, ya que el embajador manifestó ante el Comité de Desarme de la Asamblea General de la ONU, que su nación es la única del mundo que ha sido sometido'a a “una amenaza nuclear tan extrema y directa” por parte de Estados Unidos.

El embajador nocoreano adjunto ante a ONU, aseveró que desde la década de 1970 ninguna nación había sido amenazada de esa manera por lo que, por lo tanto, tiene el derecho a poseer armas nucleares en defensa propia.

De acuerdo con las declaraciones publicadas por el diario The Washington Post, Kim In Ryong, afirmó que por este año Corea del Norte ya tiene lista completa su “fuerza nuclear estatal”, al tiempo que destacó que el arsenal de armas y misiles de su país es “un valioso activo estratégico que no puede ser revocado ni regateado por nada”.