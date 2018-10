Rafael Guzmán afirmó que el Gobierno aún mantiene el control cambiario

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Rafael Guzmán, sostuvo este lunes que la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, no garantiza que el Gobierno haya desmontado el control de cambio.

“Aquí el gobierno nunca desmontó el control de cambio, una cosa es la que dice el papel, despenalizó por vía ilegal la Ley de ilícitos cambiarios, pero mantenía el control de cambio”, afirmó el presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico en una entrevista ofrecida a Unión Radio.

Aseguró que con la derogación realizada, la cual entró en vigencia a finales de agosto, los venezolanos deberían acceder a divisas de manera más sencilla y con libertad de mercado, algo que, aseguró, no ocurre.

Sostuvo que, de no haber control de cambio, cada persona puede “ir a donde quiera y vender sus dólares”, utilizando el banco o casa de cambio que cada quién desee, “pero lamentablemente no me están ofertando”.

Guzmán mencionó que las divisas que son captadas por la modalidad del Dicom “se llevan a otro mercado”, haciendo referencia a la venta del dólar en el mercado paralelo.

Por este motivo, el parlamentario aseveró que las medidas económicas implementadas por el Gobierno no han producido el cambio esperado, puesto que a pesar de que hay más bolívares en la calle, hay menos bienes que adquirir con ese dinero. “El resultado de eso es que los precios se multiplican y eso se llama hiperinflación”.