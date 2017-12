Rafael Ramirez renunció a su cargo como embajador de la ONU

Rafael Ramírez renunció a su cargo como representante permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El funcionario señaló que dejó el puesto a solicitud del presidente Nicolás Maduro. A través de su cuenta de Twitter, Ramírez publicó fotos de la carta de renuncia que presentó el 4 de diciembre.

La decisión se debió a las recientes opiniones de Ramírez sobre la actuación de algunos funcionarios públicos y la situación económica del país.

El ex presidente de Pdvsa publicó el 19 de noviembre un escrito en el portal web Aporrea en el que informó que propuso varias medidas económicas al fallecido ex presidente Hugo Chávez y al presidente Nicolás Maduro que no fueron aplicadas por “factores internos”.

En el escrito, el diplomático detalló que el presidente Chávez conocía la crisis cambiaria y petrolera de Venezuela, pero no se aplicaron los correctivos necesarios para aliviar la carga fiscal y monetaria que tenía que afrontar Pdvsa desde 2012.

El diplomático también indicó que cuando formó parte de la Vicepresidencia del Área Éconómica, entre octubre de 2013 y agosto de 2014, entendía cuáles eran los problemas económicos y lo que había que hacer, pero “no se obtuvo el apoyo necesario para avanzar en un conjunto de medidas que permitieran aplicar una nueva política cambiaria”.

Ramírez ejerció el cargo de representante permanente de Venezuela ante la ONU desde el 5 de enero de 2015 hasta el lunes.