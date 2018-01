Rafael Ramírez: Todos vimos a Óscar Pérez pidiendo entregarse

Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa, se pronunció este domingo sobre el caso del ex funcionario del Cicpc, Óscar Pérez. Ramírez explicó que los videos del hecho se conocieron a nivel internacional.

“Todo esto compete al fiscal, en vez de prestarse obsesivamente a una persecución política en mi contra, debería ocuparse de estos y otros casos. Todos vimos el video de Oscar Pérez, le dio la vuelta al mundo, pidiendo la presencia de un fiscal según manifestaba, para entregarse, luego murió”, dijo.

Mediante un artículo de opinión publicado en Aporrea, en el que expresó su postura frente a la situación que atraviesan los venezolanos, el ex funcionario oficialista sostuvo que en Venezuela existe un deterioro en el respeto de los derechos humanos.

“El deterioro de la situación de Derechos Humanos en el país y la violación de los derechos fundamentales garantizados en nuestra Constitución, la presunción de la inocencia, el debido proceso, la inviolabilidad del hogar, es una alerta de donde hemos llegado”, indicó.

Ramírez también comentó que el gobierno de Nicolás Maduro no transmite optimismo y resaltó que los jóvenes venezolanos están saliendo del país en búsqueda de un mejor futuro.

“Este gobierno no emociona a nadie, no transmite optimismo, no se vislumbra un futuro. Nuestros jóvenes, profesionales, estudiantes, obreros, todos, chavistas, antichavistas, independientes, están saliendo del país a cualquier destino, los maltratan, explotan. Es muy triste salir o estar fuera del país”.

También rechazó las medidas que se han tomado en la estatal petrolera por considerar que no resuelven la economía del país.

“El daño que se ha hecho a nuestra industria petrolera, a pdvsa es incalculable. Se ha actuado con improvisación e incapacidad, se ha actuado con ensañamiento contra una de las principales obras y creación de la Revolución. Nadie se cree el cuento de que PDVSA y sus trabajadores son una entidad corrupta e inmortal”.