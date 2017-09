Ramírez: “Con dinero de obras inconclusas se alimenta el mundo en un año”

Gabriela Ramírez, ex defensora del pueblo, denunció en una entrevista la gran cantidad de dinero que se perdieron en obras inconclusas de Odebrecht.

“Lo que se perdió, que fueron 30 millardos de dólares, es lo que necesita la FAO para apaciguar el hambre de todo el planeta en un año”, expresó.

Ramírez mencionó varios hechos de corrupción que se han registrado en Venezuela: aseguró que en la actualidad no hay control sobre el Tesoro Nacional y destacó que ex ministros del ex presidente Hugo Chávez han denunciado las pérdidas millonarias que han existido en el país.