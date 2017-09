Ramos Allup: “Diálogo entre Gobierno y oposición es absolutamente falso”

Para los representantes del Gobierno de Nicolás Maduro, la reunión exploratoria en República Dominicana da por sentado el inicio de un proceso de diálogo, sin embargo, el sector opositor advirtió este miércoles que la negociación se emprendería una vez que “las condiciones” se cumplan.

Dentro de ellas, destaca la publicación de un cronograma electoral que incluya presidenciales, la liberación de los denominados presos políticos, el acompañamiento internacional, así como el respeto a la Asamblea Nacional, el levantamiento de las inhabilitaciones y la atención inmediata de la crisis económica y social.

En ese sentido, el secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, aclaró que la delegación opositora atendió a la invitación del presidente de República Dominicana, Danilo Medina, para evaluar la posibilidad de iniciar un diálogo que desemboque en la resolución de la crisis venezolana.

“El Gobierno está diciendo, casi con interés de contaminarnos, que hay una especie de relación de diálogo permanente entre Gobierno y oposición venezolana, y esto es absolutamente falso. Ahora bien, no puede tratarse de una reunión solo entre el Gobierno y la oposición porque sabemos que ellos no cumplirán los acuerdos, sería una mamadera de gallo”, sostuvo.

Durante la conmemoración del 76° aniversario de AD, alertó que si los representantes de Nicolás Maduro pretenden pedir apoyo a un programa económico “que ha generado quiebra” o el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, recibirán un categórico rechazo.

“Se le dirá al Presidente de Dominicana lo mismo en lo que hemos insistido durante estos meses. Si el Gobierno quiere dialogar para resolver esos problemas, excelente, porque sería en beneficio del país y no de la oposición. Si eso no es posible, no habrá diálogo entre nosotros”, sentenció Allup.

Vía electoral

Tras cuatro días de haberse realizado el proceso de primarias para las regionales, el expresidente del Parlamento nacional desvirtuó la tesis de inhabilitación que podría emprender Maduro contra los líderes opositores.

A su juicio, continuar la persecución implicaría acabar con la poca base de credibilidad que le queda al chavismo-madurismo.

“Hemos sido afanados en las primarias porque creemos en la vía electoral. Si ganamos las de gobernadores y luego las de alcaldes, cómo un gobierno, sin base regional, puede decir que se quedará hasta el término del 2018. Por la propia estabilidad, debería convenir una elección anticipada”, apuntó al tiempo que enfatizó que al venezolano le gusta votar y dirimir sus diferencias por medio del sufragio, por lo que sí habrá participación el próximo 15 de octubre.