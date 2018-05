Ratti retira su candidatura presidencial para apoyar a Henri Falcón

Luis Alejandro Ratti declinó su candidatura a la presidencia de la República para favorecer la candidatura de Henri Falcón, abanderado por Avanzada Progresista (AP), Movimiento Al Socialismo (MAS) y Copei a los comicios del próximo 20 de mayo.

El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa conjunta, celebrada en Caracas.

“Pensaban que no lograríamos una gran unidad. Hoy se ha consolidado la unidad de todos los venezolanos”, expresó Ratti, quien se había inscrito como candidato por iniciativa propia.

En cuanto a la formación de la iniciativa de una candidatura unitaria, Ratti expresó que “la iniciativa viene desde hace quince días cuando yo anuncié la necesidad por lo que decía la gente en las redes sociales y el los medios de comunicación o cuando caminábamos en cualquier región y la gente nos preguntaba por qué no nos uníamos”.

En referencia a la suma de votos que reciba Ratti con los que obtenga Falcón, el ex candidato presidencial aseguró que “los votos de tarjeta de iniciativa propia no pueden ser aprobados a Henri Falcón“, sin embargo expresó que van a mandar a votar por la tarjeta de Avanzada Progresista (AP) y no obstante expresó que los votos de iniciativa propia serían “nulos“.