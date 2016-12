Realizado con éxito el nacimiento viviente “Sin Jesús no hay Navidad”

Mikarla Villegas

Tinaquillo, diciembre 20.- Una vez más, con baile, alegría, color, música, juego de sombras, mimos y hermosas voces, todo el elenco del nacimiento viviente “Sin Jesús No hay Navidad” brindó a los tinaquilleros un grato momento de disfrute familiar para compartir y educarse de manera cultural con el nacimiento de Jesús.

Las instalaciones de la escuela Josefino María Inmaculada, siguen siendo el escenario perfecto para este derroche de talento deslumbrado por niños, jóvenes y adultos, quienes con hermandad y amor cada año mediante una temática, un nombre muy singular y adecuado le dan a los tinaquilleros dos oportunidades de presenciar este majestuoso evento.

Es preciso mencionar, que la realización del nacimiento de este año fue con la intención de contar con la presencia del párroco de la iglesia Nuestra Señora del Socorro y demás representantes de la feligresía en el estado, quienes a pesar de la situación económica del país por el problema del efectivo pudieron ingeniárselas para colaborar con tan noble causa ya que la parroquia no cuenta con sonido para oficiar las misas, es así, como todos contribuyeron con esta gran familia a quienes el compromiso y el sentir pueden más que lo que ocurre en el país.

Fue así, como bajo la dirección y producción de Richard Pérez, el evento congregó al mejor del talento regional, además de invitados especiales que completaron la gala, entre ellos el grupo Ensamble Calle Real, la revelación del año Il Terzzeto y la academia de ballet de Ingrid Hernández.

Finalmente, 3 horas de espectáculo disfrutaron los presentes, donde la iluminación y los efectos de sonido completaron el espectáculo que llenó las expectativas de los presentes, quienes salían felices y en paz, por el mensaje que dejaba claro que la navidad no es fiestas, comidas y tradiciones, sino que son un complemento, porque “Sin Jesús No Hay Navidad”, por lo que, el alcalde de Tinaquillo, Luis Yoyotte expresó “esto sobrepasa las expectativas de cualquiera y me comprometo el año que viene a llevarlos fuera de Tinaquillo, la gente debe conocer lo bueno que se hace en nuestro municipio”.