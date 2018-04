Realizado con éxito taller “Periodismo en conflicto”

Prensa UBV

San Carlos, abril 29.- (Las Noticias de Cojedes).- Estudiantes de comunicación social, dueños de medios y profesionales de la comunicación en esta ciudad, se dieron cita en la Casa Figueredo para efectuar el taller conversatorio “Periodismo en conflicto”, bajo la coordinación de la Cátedra Discurso Periodístico IV, que dirige el profesor de la UBV, Félix Agudo, quien contó con la colaboración de los estudiantes de comunicación Víctor Escalona, José Benedicto Pérez y Wilmer Angarita.

Alrededor de 100 personas abarrotaron el amplio salón de reunión de chica casa gracias a la convocatoria hecha a través de este medio para desarrollar tan importante actividad, cabe señalar la importante contribución por parte del licenciado Joel Manzanero, que está al frente de la Casa Figueredo, donde funciona la Sociedad Bolivariana de Cojedes.

Tom Araujo, uno de los exponentes en este evento, dijo: “Veo un interés en la sociedad en abordar este tema, estos eventos son necesarios y tienen una gran significación para los que aspiran ejercer el periodismo, exhorto a no desmayar y continuar realizando estas actividades para ir profundizando y mejorando la comunicación sea cual sea su tendencia política”.

Por otra parte, el profesor Próspero Flores, resaltó la necesidad de reimpulsar la escuela para padres como una importante herramienta para mejorar aspectos como la ética y la moral, como valores ciudadanos y según sus declaraciones: “Debemos conocer los instrumentos para asumir un periodismo a favor de las necesidades de la sociedad a partir del estudio de la estructura legal, la ley de responsabilidad social, el código de ética del periodismo”, además declaró: “Hoy sumimos desde esta casa histórica como futuros comunicadores sociales, este compromiso humano de la mano de los valores ciudadanos para hacer un periodismo de bien, que ayude a resolver las áreas de conflicto que aqueja a nuestra sociedad”, sentenció.

Para finalizar la periodista y profesora Santa Cedeño, expuso: “No cabe duda, el aspecto moral y ético en tiempos de conflicto en los medios de comunicación, es algo intrínseco, es una esencia de todo aquel que está en ejercicio del periodismo, en la medida en que seamos honestos en situación de conflicto debemos estar en comunión con nuestro conjunto de valores”.

“Cuando actuemos como periodistas no debemos inmiscuir nuestra inclinación política, no debemos escudarnos en nuestra profesión como periodistas para favorecer una tendencia política, si Santa Cedeño en algún momento asume un comportamiento político es Santa Cedeño, no la periodista”.

