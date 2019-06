Rechazan golpe electoral al parlamento desde el Grupo de Lima

El Grupo de Lima instaló su reunión de este jueves, en Ciudad de Guatemala, para evaluar lo que fue la reunión en Nueva York con el Grupo de Contacto de la Unión Europea, quienes tratan de conseguir una solución pacífica a la crisis política y social que golpea a Venezuela.

En este sentido, rechazaron la convocatoria del régimen de Nicolás Maduro a elecciones legislativas anticipadas y reiteraron su apoyo a la ruta de transición del presidente encargado Juan Guaidó.

Mediante una conferencia después de la reunión, se dio a conocer su respaldo a Guaidó en la búsqueda de soluciones para conseguir la libertad del pueblo venezolano y reiteraron la importancia de profundizar «gestiones con aquellos países que aún apoyan al régimen ilegitimo de Nicolás Maduro, en particular con Rusia, China, Cuba y Turquía, urgiéndoles a ser parte de la solución de una crisis que tiene un impacto creciente en la región».

Denunciaron que el régimen de Maduro era el única responsable de la crisis humanitaria «cada vez más grave» del pueblo venezolano» y afirmaron que su permanencia en el poder representaba un obstáculo para restablecer la democracia en Venezuela.

#6Jun Instalada reunión del Grupo de Lima en #Guatemala aborda la crisis política que vive Venezuela y las acciones a seguir para evitar el progresivo deterioro de la paz, la seguridad, la democracia y la crisis humanitaria en el país.

Los miembros del Grupo de Lima instaron a la comunidad internacional a tomar acciones ante el creciente involucramiento del régimen en distintas formas de «corrupción, narcotráfico y delincuencia organizada transnacional que implica a sus familiares y testaferros»; así como el amparo que otorga a la presencia de «organizaciones terroristas y grupos armados ilegales en territorio venezolano y el impacto en la región de sus actividades».

De igual forma, el Grupo de lima decidió continuar en sesión permanente y agradecieron el ofrecimiento de Argentina de acoger la próxima reunión de Ministros de Relaciones Exteriores «en fecha por definir».

El embajador de Venezuela ante el Grupo de Lima, Julio Borges publicó mediante su cuenta de Twitter (@JulioBorges) un fragmento de su intervención en la reunión.

«Fuera de Caracas el nivel de precariedad y pobreza es atroz. La gasolina no la hay fuera de Caracas. La gente tarda hasta cinco y seis días haciendo cola para poner gasolina. No hay electricidad. No hay internet y la mayoría de los negocios están cerrados. Con esto quiero decir que el problema de Venezuela no es que se va a estabilizar, va a empeorar», aseguró Borges, tambièn diputado de la Asamblea Nacional (AN).

Informamos a los cancilleres sobre la situación que están viviendo los venezolanos en las regiones del país, estos problemas van a empeorar si Nicolás Maduro se mantiene en el poder y con ello crecerá la migración. ¡Es hora de actuar! #GrupoDeLima

Terminamos reunión del #GrupoDeLima en Guatemala con un compromiso firme de los países de tomar acciones contra familiares y testaferros de la dictadura por su vinculación con narcotráfico, corrupción y lavado de dinero. #6Jun

Entre los temas que se pusieron sobre la mesa este jueves, están la realización de elecciones libres con un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) en Venezuela, la entrega de ayuda humanitaria, discusión sobre la liberación de los presos políticos y el éxodo que ha desencadenado la crisis.

El grupo regional puede que también discuta el tema de ayuda de Naciones Unidas para los países que han acogido a los venezolanos en la región, según dijo previo VOA Noticias.

#6Jun | El Grupo de Lima se reunirá este jueves, en Guatemala, para evaluar lo que fue la reunión en Nueva York con el Grupo de Contacto de la Unión Europea, quienes tratan de conseguir una solución pacífica a la crisis política y social que golpea a Venezuela. | @VOANoticias

Ambos grupos apuestan a una mayor coordinación internacional, incluso con otros actores internacionales relevantes como los que todavía apoyan al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, para lograr elecciones libres y justas.

El Grupo de Lima, creado en 2017, está formado por representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.