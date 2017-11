Representantes de escuela de San Ramón denuncian mala calidad de alimentos

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- Representantes de la Escuela General Francisco de Miranda, de San Ramón, en San Carlos, denunciaron que a los niños de esa institución solo les dan de almuerzo caraota quemadas con bollo. Expresaron que como esta es una escuela bolivariana los niños deben permanecer hasta las tres de la tarde con una alimentación inadecuada.

Indicaron que esta situación no mejora a pesar de los múltiples llamados de atención que hacen a los directivos del plantel. Señalaron que en muchas ocasiones la comida no está en buenas condiciones. Aseguran que hay muchos niños que se han enfermado por esta situación y solo le han dado té de hierbas porque en el ambulatorio no tienen medicamentos.

Mencionaron que en el desayuno les ofrecen tres dedos de leche y una arepa. Agregaron que si la institución no tiene la capacidad de ofrecer una buena alimentación a los estudiantes deben decirlo para ellos buscar alternativas y que sus hijos estén bien nutridos porque deben pasar todo el día en la escuela.

Destacaron que en la zona hay familias que tienen escasos recursos con hay niños desnutridos que no se alimentan bien con ese tipo de comida. Afirmaron que tienen conocimiento del hurto de alimentos en la escuela y no pasa nada. Finalmente, exigieron a la Zona Educativa dar respuestas o de lo contrario tomarán acciones de calle.