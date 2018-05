Representantes de gremios del Frente Amplio llaman a no participar en elecciones

Alexander Olvera

San Carlos, mayo 15.- (Las Noticias de Cojedes).- Roberto Anderi y Néstor Gutiérrez, representantes gremiales ante el Frente Amplio Venezuela Libre, llaman a la ciudadanía a no participar en la farsa electoral de este 20 de mayo. Indicaron que este es un proceso espurio convocado por la Asamblea Nacional Constituyente que no tiene legitimidad para convocar a elecciones porque es potestad exclusiva del Poder Electoral.

Anderi, quien es presidente del Colegio de Abogados del Estado Cojedes, expresó que no son abstencionistas pero no pueden avalar un proceso que busca desconocer la voluntad de la mayoría de los venezolanos a través de un proceso que no es aceptado por gran parte de la población. Indicó que desde el CNE no se han dado muestras claras de equilibrio e imparcialidad y sus decisiones solo favorecen al Ejecutivo.

Igualmente, mencionó que quienes actualmente están en el poder no cumplen con lo establecido en el artículo 6 de la Constitución que establece que el gobierno de Venezuela y de las entidades políticas que componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables y emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.

“No podemos ir a una elección que se ha configurado en una farsa con partidos ilegalizados, presos políticos y personas inhabilitadas sin un debido proceso. Esto no es una elección es un simulacro al cual no nos vamos a prestar bajo ninguna circunstancia”, sostuvo el abogado.

Del mismo modo, Néstor Gutiérrez, abogado defensor de derechos humanos, explicó que no van a hacerle la jugada al gobierno de participar en un proceso que no tiene reglas claras y vulnera la soberanía popular. “No llamamos a la abstención, pero no participaremos en este acto porque sería convalidar un proceso viciado que carece de legalidad. Llamamos a la ciudadanía a no prestarse a hacerle el juego al gobierno de Maduro”.