Representantes de Vente Venezuela en Cojedes respalda reunión en la ONU

Alexander Olvera

San Carlos.- Representantes del partido Vente Venezuela en Cojedes, respaldan la histórica reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, bajo la Fórmula Arria, que posibilitó discutir la grave situación de Venezuela con representantes de la mayoría de los países del mundo.

Señalaron que en la discusión estuvieron presentes, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Diego Arria, exembajador de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas, Zeid Ra'ad al Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Joseph Cornelius Donnelly, directivo de Caritas International.

Los coordinadores regionales de Vente Cojedes, manifestaron que ésta reunión fue propicia para escuchar testimonios de primera mano y perspectivas de expertos sobre el deterioro de la situación política, económica y social en Venezuela y su posible impacto humanitario en la región. También brindó la oportunidad de analizar el papel que puede desempeñar la comunidad internacional y las organizaciones regionales en la búsqueda de una solución política y facilitar el acceso humanitario a los afectados por las tensiones.

Expresaron que durante la reunión se resaltó que Maduro recibió el gobierno con 11 presos políticos y ha efectuado 11.993 detenciones por motivación política desde entonces. Admitieron que se ha implementado una práctica denominada “puerta giratoria”, mientras son liberadas algunas personas, otras son detenidas. Mencionaron que también se habló de la tragedia migratoria que sufren casi todas las familias venezolanas.

Agregaron que el debate sirvió para que se pusieron al descubierto las cifras alarmantes de venezolanos que han solicitado protección de asilo a algunos países. Argumentaron que Carita Internacional destacó que más del 68% de venezolanos que sufren de hambre lo que ha conllevado a miles de mujeres a prostituirse por comida. Señalaron que el representante de Reino Unido advirtió al Consejo de Seguridad de la ONU que Venezuela está al borde del desastre.

Aseguran que a pesar de que Venezuela es un país rico son abundantes recursos naturales y humanos es destruido por un gobierno que promueve la corrupción para mantenerse en el poder y niega la voz de los ciudadanos. Reiteran que Vente Venezuela no participará en ningún dialogo con el gobierno, que no sea el de su inmediata salida, pues la dignidad y los principios no se negocian